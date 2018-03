go-shred x Volcom x Flo Corzelius

Felix Schäfer -

Go-shred hat zusammen mit Volcom etwas ziemlich Schickes für euch: Ein exklusives Longlseeve, limitiert und wahrscheinlich schnell vergriffen. Flo Corzelius hat auch eines bekommen und es gleich zum Shredden mitgenommen.

Go-Shred: "Wir sind nicht 'new to this', aber werden immer 'true to this' bleiben und das seit wir zu den Anfängen von go-shred.com 2009 die Zusammenarbeit mit Volcom gestartet haben. Heute sind wir ganz besonders geflasht, da wir ein ganz besonderes Kollabo-Longsleeve mit Volcom zusammen an den Start gebracht haben. Und dieses besondere, streng limitierte, nur exklusiv im go-shredSHOP.com erhältliche Longsleeve geht als erstes an eine ganz besondere Person raus … An Flo Corzelius! Warum? Check den Clip und ihr werdet verstehen!"

