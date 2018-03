In Gora – Pictue Organics Team Video

Roman Lachner -

Eine umweltbewusste Reise, die 6.000 Kilometern durch 13 Länder führte und nach unzähligen Gesprächen und Shred-Sessions zu einer anderen Lebensweise ihrer Teilnehmer führt. Das ist die Story von „In Gora“.

https://vimeo.com/258822216

Wenn zehn Rider in einem Bus durch die Welt touren, kommt es automatisch zu unvergesslichen Momenten. In Gora – der erste Dokumentarfilm von Picture Organic Clothing, der gleichzeitig ein Team Movie der etwas anderen Art ist, beinhaltet viele dieser besonderen Momente. Natürlich gibt es aber auch die volle Ladung Action der Team Rider zu sehen.

Das Meisterwerk wird am 11. März 2018 exklusiv "for free" auf Vimeo in voller Länge zu sehen sein und steht danach zum Download bereit. Folgt dazu einfach folgendem Link:

www.picture-organic-clothing.com/ingoramovie

Mehr Informationen auf:

www.picture-organic-clothing.com

© Primesports.de