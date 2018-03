Korua Shapes bekommt Nachwuchs: Otto!

Felix Schäfer -

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wir sind es von Korua Shapes gewohnt, dass die Jungs andere Wege gehen, und so verwundert es nicht, dass sie mitten in der Saison ihr neuestes Brett vorstellen: Otto! Perfekt für slushy Spring-Laps…

Bisher haben uns Korua Shapes mit Snowboards begeistert, die ein wenig abseits der Norm standen. Ausgefallene Shapes, die sich perfekt zum Carven und Powder-Surfen eigneten und sich von der Masse abheben sollten. In der Zwischenzeit bietet jedes Brand zig Varianten an unterschiedlichen und ausgefallenen Shapes an, und was machen die Schweizer? Kehren das Blatt einfach um und bringen mit dem "Otto" ein stinknormales Twin Tip heraus. Der Zeitpunkt ist gut gewählt, denn die Parks werden langsam wieder weicher und die Zeichen stehen auf sunny Spring-Laps und Sidehits-Geballere vom Feinsten. Und da macht ein Twin Tip einfach immer noch am meisten Spaß.

Dürfen wir vorstellen? Otto! | © Korua Shapes

"Der OTTO ist ein freestyle Carving-Board Ideal für Turns, Side-Hits und kreatives Park-Riding. Mit dem längsten Heck in unserer Linie hat es sehr guten Pop, und der fehlende Taper und ein kleinerer Setback ermöglichen sichere Switch-Landungen. Ein leicht weicherer Flex und Torsion im Vergleich zu unser restlichen Line sorgen für die nötige Verspieltheit, welche es kombiniert mit dem klassischen KORUA Float-Camber und Radius zum perfekten Board für Fahrer macht, die Turns ziehen wollen, ohne dabei auf Freestyle-Performance zu verzichten." – Korua

>> Wer die Jungs von Korua in Aktion sehen will, bitte hier entlang: Carve Oddity

