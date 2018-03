Jörg Angeli -

Heute findet der nächste Contest im Rahmen der Freeride World Tour 2018 statt. Hier ist der Livestream - die Snowboarder kommen zuerst, dann die Skifahrer.

It's on: der nächste Stopp der Freeride World steht für heute auf dem Programm. Es ist gutes Wetter in Andorra und es gibt grünes Licht für den Contest.

Einen Vorbericht zum Freeride World Tour Stopp findet ihr hier.

