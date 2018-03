Jörg Angeli -

Heute findet der nächste Contest im Rahmen der Freeride World Tour 2018 statt. Hier ist der Livestream - die Snowboarder kommen zuerst, dann die Skifahrer.

It's on: der nächste Stopp der Freeride World steht für heute auf dem Programm. Es ist gutes Wetter in Fieberbrunn und es gibt grünes Licht für den Contest.

