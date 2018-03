Maui’s vielfältigster Surfer fliegt wieder durch die Lüfte

Antonio Mayer -

Die Rede ist mal wieder von Albee Layer, einem der spannendsten Charaktere in der Welt des Surfens. Der Aerial-King von Maui zeigt uns, dass auch er nicht von Wipeouts verschont bleibt.

Der Hawaiianer...

klagt über die schlechtesten Surfbedingungen, die Maui während der letzten Winter widerfahren sind. Eigentlich gilt vor allem der hawaiianische Winter als beste Zeit des Jahres, um perfekten Wellen zu surfen. Für Albee, der unteranderem eine Schwäche

für Big-Waves und tödliche Slabs hat, waren die Wellen wohl einfach nicht groß und gefährlich genug. Trotzdem hat er versucht das beste aus den, für hawaiianische Verhältnisse, eher mittelmäßigen Wellen zu machen.

Der stolze Surfer aus Maui pfeilte während dieser Onshore geplagten Zeit fleißig an seinen atemberaubenden Airs, die ihn zu einem der besten Air-Spezialisten überhaupt machen. Dass selbst den besten der besten nicht immer alles sofort gelingt, zeigt uns Albee mit diesem Video, in dem er unzählige Bruchlandungen hinlegt. Der einzige Weg zum Erfolg führt über viel Fleiß und Disziplin, das gilt auch für Ausnahmetalente wie Albee & co.

