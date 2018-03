Montafon Banked Slalom 2018

Felix Schäfer -

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Auch in diesem Jahr findet wieder der Montafon Banked Slalom von Deeluxe statt! Bereits zum achten Mal stürzen sich die Fahrer hier in den Kurs mit dem Ziel, die schnellste Zeit und einen Spot für den Legendary Mt. Baker Banked Slalom zu ergattern!

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_column_text]

Timetable

Freitag, 23. März 2018

19 bis 23 Uhr: Welcome-Gathering für die Fahrer am Race-Office in der Schmuggler-Bar

Samstag, 24. März 2018

7.30 bis 9.30 Uhr: Race-Office an der Talstation

8.30 Uhr: erste Gondelfahrt

9 bis 9.45 Uhr: Training

10 Uhr: Start

ab 16 Uhr: Live-Musik an der Talstation mit Siegerehrung

ab 22 Uhr: Afterparty in der Schmuggler-Bar

[vc_column_text]

24. März 2018

Anmeldung online ab dem 10. März auf montafonbanked.com

Wenn ihr eine Unterkunft braucht, wendet euch direkt ans Tourismusbüro von Gargellen

Gebühren 20,- Euro (inkl. Goodie-Bag, Shirt, 1 Essen und Getränke) Liftticket für Samstag: 20,- Euro Liftticket für Samstag & Sonntag: 40,- Euro Preise gelten nur für Teilnehmer!

Kategorien Pro Men Open Men Masters Men (40+) Pro Women Open Women Masters Women (40+) Youngsters (<15)

Preise Boots, Boards, Outerwear, Bindungen, Goggles und 2 Spots für den Legendary Mt. Baker Banked Slalom !



[vc_row_inner][vc_column_inner][vc_row][vc_column][vc_column_text]

>> Montafon Banked Slalom 2017

Review: Montafon Banked Slalom 2017

Die Zeit der Banked Slaloms hat wieder begonnen und in Gargellen fand bereits zum siebten Mal der legendäre Montafon Banked Slalom statt!

Der siebte Montafon Banked Slalom ist Geschichte. Es ist schwer, solche Events in Worte zu fassen, daher geben wir euch einfach mal ein paar Zahlen an die Hand, die auch das Ausmaß des Rennens veranschaulichen:

Ein feuchter Traum für jeden Banked-Shredder | © Montafon Banked Slalom

In den ersten 40 Minuten registrierten sich 220 Fahrer

80 Fahrer standen eine Woche vor dem Rennen noch auf der Warteliste

20 Shaper haben eine Woche lang an dem Kurs gearbeitet und 27 Banks geshapt

36 Helfer waren für den reibungslosen Ablauf am Renn-Tag verantwortlich

180 Fahrer gingen letzten Endes an den Start

Dieses Jahr gab es gleich zwei Startplätze für den Mt Baker Banked Slalom zu gewinnen

350 Leute waren insgesamt beim Event dabei

Wenn Terje in den Kurs droppt, schaut jeder hin | © Montafon Banked Slalom

Montafon Banked – Full Results

Seit seinem Switch-Run beim Mt Baker Legendary Banked Slalom sind schon ein paar Jahre vergangnen, aber Terje hat's immer noch drauf | © Montafon Banked Slalom

Women OVERALL

1. Aline Bock 1:08.68 2. Svenja Schallner 1:09.43 3. Lea Klaue 1:10.34

Women PRO

1. Aline Bock 1:08.68 2. Lea Baumschlager 1:11.41 3. Aldrigetthi Elisabeth 1:28.87

Women OPEN

1. Svenja Schallner 1:09.43 2. Lea Klaue 1:10.34 3. Elisabeth Dünser 1:12.35

Women MASTERS

1. Jasmin Jungaberle 1:13.85 2. Andrea Zauritz 1:45.87 3. Katja Gericke 2:37.06

Elias war schnell, aber nicht schnell genug und musste sich mit dem 6. Platz begnügen | © Montafon Banked Slalom

Men OVERALL

1. Terje Haakonsen 1:00.48 2. Tadej Valentan 1:02.08 3. Pontus Stahlkloo 1:02.41

Men PRO

1. Terje Haakonsen 1:00.48 2. Tadej Valentan 1:02.08 3. Pontus Stahlkloo 1:02.41

Men OPEN

1. Svetko Baltic 1:03.03 2. Alex Rüfibach 1:03.45 3. Philipp Pfaffenberger 1:04.48

Men MASTERS

1. Reto Neiger 1:03.10 2. Matthias Waibel 1:05.49 3. Matthieu Perez 1:05.62

Die vollständige Liste aller Ergebnisse findet ihr hier.

>> nächste Seite: Preview

Montafon Banked Slalom - Trailer

Am Samstag, den 25. März 2017 findet in Gargellen in Österreich die siebte Ausgabe des Montafon Banked Slaloms statt. Ein Rennen, das für 160 Speed- und Turn-hungrige Fahrer Platz bietet, niemanden ablehnt und jeden willkommen heißt, der sich dem Sog der Banks nicht entziehen kann.

Mit brennenden Oberschenkeln und einem Grinsen im Gesicht werdet ihr euch anschließend an der Talstation versammeln, den schnellsten Fahrern applaudieren und euch mit den freuen, die einen der beiden Spots für den Legendary Mt. Baker Banked Slalom 2018 gewonnen haben! Und wie es sich für einen Banked Slalom gehört, gibt es mit den "Black Shoes" die passende Live-Band, die euch rotzigen Blues um die Ohren hauen wird!

Die Online-Anmeldung ist ab Samstag, den 11. März 2017 möglich: First come, first served! Die Startgebühr beträgt 20,- Euro, 1-Tages-Liftpass ebenfalls 20,- Euro und 2-Tages-Liftpass für 40,- Euro.

Montafon Banked Slalom - Schedule

Freitag, 24. März

- Welcome Gathering für alle Fahrer im Rennbüro in der Schmuggler-Bar von 19 bis 23 Uhr

Samstag, 25. März

- Rennbüro an der Talstation von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr

- Erste Gondel um 8.30 Uhr

- Training von 9 bis 9.45 Uhr

- Start: 10 Uhr

- Live-Musik und Preisverleihung ab 16 Uhr

- After-Party in der Schmuggler-Bar ab 22 Uhr

Kategorien

- Pro Men

- Open Men

- Master (40+)

- Pro Women

- Open Women

- Master Women (40+)

- Young Guns (<15)

Weitere Infos zum Rennen bekommt ihr auch auf montafonbanked.com.

© Primesports.de