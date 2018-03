Neue Taschen mit dem besonderen Style – Douchebag Friends & Family Limited Edition

Jörg Angeli -

Alle Infos zur den neuen und extrem limitierten Douchebags Friends & Family Edition.

Nach dem erfolgreichen Launch der Camo Editionen setzen die kreativen Norweger in puncto einzigartiges Design und Exklusivität noch einen drauf: Mit der Friends & Family Kollektion präsentiert Douchebags eine äußerst limitierte Edition, die sich hinsichtlich Material und Design von den bisherigen Produkten unterscheidet. Insgesamt erscheinen fünf Taschen in dem besonderen Style.

Der Freund eines Freundes ist ein Freund: Unter diesem Motto launcht das junge Unternehmen die exklusive Friends & Family Kollektion, die extrem limitiert und daher nur einigen wenigen Auserwählten vorbehalten war. Douchebags möchte mit dieser Limited Edition allen denjenigen Danke sagen, die der Marke nahestehen sowie von Beginn an Teil der Erfolgsgeschichte waren. Die grauen, mit orangen Farbakzenten versehenen Taschen stechen durch ihr progressives Design sofort ins Auge. Das dabei erstmals verarbeitete PU-Leder vollendet den hochwertigen Style der Produkte. Die Friends & Family Kollektion umfasst insgesamt 5 Bags.

Die Friends & Family Edition

Douchebags "The Scholar" mit 17L Volumen

The Scholar

The Scholar – Ob Schul- oder Unialltag, der Rucksack besitzt mit seinen 17L Volumen genügend Platz für Taschenrechner, Bücher, Laptop und Co. Die geräumige Hauptkammer verfügt über ein integriertes Fach für Laptops bis 15“. Über zwei asymmetrische und Hook Up System kompatible Riemen auf der Vorderseite kann das Skateboard oder die Yoga Matte für den Sport befestigt werden.

VK: 139,- EUR

Hugger 30L

Douchebags "Hugger" mit 30L Volumen

Der geräumige, als Handgepäck zugelassene Rucksack besitzt schützenden ABS Rippen an den Seiten, ein Laptop-Fach sowie ein schnellzugängliches Top-Fach und Mesh-Taschen innen. Mit dem Hugger 30L bietet Douchebags einen Allrounder für weltweite Abenteuer.

VK: 199,- EUR

Base 15L

Douchebags "Base" mit 15L Volumen

Stylisch und einzigartig: Der Base 15L Rucksack besitzt eine seitliche Öffnung zum Hauptfach, ein separates Laptop Fach und ist ideal für den täglichen Einsatz.

VK: 169,- EUR

Little Bastard 60L / 90L

Douchebags "Bastard" mit 60L oder 90L Volumen

Der robuste, mittelgroße Little Bastard 60L glänzt neben seinem Design durch sein geringes Gewicht und seine stabile Konstruktion. Mit Hilfe der ausziehbaren Teleskopstange folgt er einem auf Schritt und Tritt und zeigt sich zudem sehr wendig. Haltegurte an den Seiten erleichtern das Verstauen in Gepäckablagen. Der große Bruder Big Bastard ist mit einem Fassungsvermögen von 90L erhältlich.

VK: 319,- EUR (60L) // 329,- EUR (90L)

Weitere Infos zur limitierten Friends & Family Edition findet ihr auf der offiziellen Webseite.

