News der Woche – 10

Stephan Bernhard

Die News der Woche heute mit einer perfekten Sandbank, einem fiesen Loch und einem Alptraum auf Bali.

Das Naturphänomen der Woche:

Eine Sandbank irgendwo auf den Mentawais, die wie ein Wavepool für Longboarder aussieht und funktioniert. Ja, man kann sogar zu Fuß zurück zum Takeoff gehen.

Instagram embed: WSL post

Die Überraschung der Woche:

Kelly Slater wird den ersten Event der WSL-World Tour wohl verpassen. Denn schon am Sonntag - also morgen - startet der Quiksilver Pro Gold Coast in Snapper Rocks und Kelly sagt, dass sein Fuß immer noch nicht wieder fit ist. "Seit meiner letzten Operation kann ich immer noch nicht richtig auf dem Board stehen," meinte der US-Star. Eine langwierige Verletzung, brach sich Kelly doch schon im Juli vergangenen Jahres den Fuß beim Freesurfen in J-Bay. Vollkommen sicher ist das alles aber noch nicht. Kelly ist bekannt dafür, dass er manchmal vor einem Contest ein bisschen eine Show abzieht und dann doch plötzlich am Strand auftaucht. Egal, morgen weiß man mehr. (Alles andere über den Start der World Tour ins Jahr 2018, gibt es hier auf Prime-Surfing.)

Alles ist bereit für den Start des ersten Contests der neuen Saison. Nur Kelly Slater ist nicht bereit.

Der Apltraum der Woche:

Kommt aus der Unterwasserwelt vor Bali und zeigt eines der größten Probleme unserer Zeit mehr als deutlich: Müll.

Instagram embed: tribo_surfon post

Die Überraschung der Woche Nummer 2:

Laird Hamilton ist k.o. gegangen. Ja, richtig gelesen: Der Übermensch aus Hawaii, der im Mittelalter wohl sein Geld als Drachenjäger verdient hätte und heute als Big-Wave-Jäger und Waterman gilt, ist in die Knie gegangen. Sein Gegner war eine Sauna, in der er eine Stunde bei 80 Grad verbrachte. Das war dann doch zu viel für Laird. Warum er das gemacht hat? Tja, in der Welt der fittesten Watermen gibt es einige ausgefallene Trainingsmethoden.

Laird Hamilton nach seinem verlorenen Duell mit der Sauna.

Und zum Schluss...

ein Loch, in das man nicht zu genau schauen sollte. Oder von dem man sich zumindest rechtzeitig entfernen sollte bevor Stufe 2 eingeleitet wird. Aber seht selbst...

Instagram embed: reportsfromhell post

© Primesports.de