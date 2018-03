News der Woche – 11

Stephan Bernhard -

Die News der Woche heute mit einem Zoom-Verbot auf Surferinnen, Bali ohne Internet und einer Welle für 9.500 Dollar.

Die Anweisung der Woche:

Es ist soweit, die #MeToo-Debatte hat die World Tour erreicht. Gezeigt hat sich das in einem Briefing für alle Filmer und Fotografen, die die Tourstopps der WSL-World Tour begleiten. Die dürfen nämlich ab jetzt nicht mehr auf die Surfer zoomen, wenn sie einen Duckdive oder einen Bottomturn machen. Zumindest wenn es um Surferinnen in Bikinis geht. Denn Sexismus ist ab jetzt verpönt und damit auch Hinterteile in Großaufnahme. Als Folge könnten die Ladys in Boardshorts größer auf der Leinwand gezeigt werden, als die in Bikinis. Manch einer mag das bedauern, aber so sieht die neue Surfwelt nunmal aus. Nicht mehr zu sehen gibt es also das:

Der Hang-Ten der Woche:

Kommt aus Kalifornien und ist absolut selbsterklärend:

[embed]https://www.instagram.com/p/BgKFPoihBJi/?taken-by=surfer_magazine

Die Offline-Location der Woche:

Bali ist am 17. und 18 März komplett offline, denn von Samstag 6 Uhr früh bis Sonntag 6 Uhr früh ist dort das Internet abgeschaltet. Grund ist der Feiertag Nyepi, der auch "Tag der Stille" heißt. Denn an diesem Tag darf kein Feuer gemacht, kein Strom verbraucht und das Haus nicht verlassen werden. Es gibt also kein Fernsehen, es fliegen keine Flugzeuge und es werden keine Fußgänger auf den Straßen geduldet. Und neu 2018: Das Internet ist aus! Folglich sind aber auch alle Lineups menschenleer, wie Aufnahmen von Nyepi im Jahr 2016 zeigen:

Das Angebot der Woche:

Kelly Slater hat bekannt gegeben wie teuer ein Ticket für seine Welle ist: 9.500 Dollar plus Steuern. Gut, dafür gibt es mehr als den besten Wavepool der Welt. Es gibt nämlich gleichzeitig ein Ticket für den ersten Teamevent, der in Kellys Wavepool im Mai stattfinden wird (mehr über den Contest hier auf Prime-Surfing). Man bekommt einen eigenen Fotografen, einen Filmer und einen Coach für die Surfsession. Außerdem ein Hotelzimmer und ein paar Partys sowie Dinner mit den Pros. Trotzdem: Ein Schnäppchen ist es nicht gerade. Auf der anderen Seite gibt es dafür das:

[embed]https://www.instagram.com/p/BfETFk7hyPz/?taken-by=wsl

Und zum Schluss:

Der Wipeout der Woche:

[embed]https://www.instagram.com/p/BgXpdu2F-C8/?taken-by=reportsfromhell

Und wer sehen will, wie eine perfekte Sandbank aussieht oder ein Alptraum auf Bali, der findet das alles in den News der Woche von letzter Woche.

© Primesports.de