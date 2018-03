News der Woche – 9

Stephan Bernhard -

Die News der Woche heute mit dem wohl kältesten Surftag des Jahres, einem neuen Surfspot in Deutschland und einem Surfkurs der anderen Art.

Das Naturphänomen der Woche:

Schnee am Strand und zwar an Orten, wo sonst kein Schnee liegt. Etwa in Italien, rund um Hossegor oder in England war es Mitte der Woche so kalt, dass die Welt ganz weiß wurde.

Eine einsame Welle in der Toskana.

Eine Surfsession in Seignosse mit geschlossener Schneedecke am Strand.

[embed]https://www.instagram.com/p/Bfvd9z1l19s/?taken-by=magicseaweed

Das Bauprojekt der Woche:

Ein neuer Surfspot in Deutschland oder genauer: In Osnabrück. Eröffnung ist erst in ein paar Tagen. Einen Blick darf man aber schon jetzt riskieren.

[embed]https://www.instagram.com/p/BfyV_bYhhwe/?taken-by=citywave.de

Der Surfkurs der Woche

So wird in Australien unterrichtet. Gut, nicht immer. Eigentlich nur wenn der richtige Strand gesperrt ist. Mancher Anfänger würde sich aber wahrscheinlich über so einen Kurs freuen.

[embed]https://www.instagram.com/p/BfpUqVYBPlJ/?taken-by=sally_fitz

Ein weiterer Grund für Misstrauen gegenüber dem Ozean

Denn wenn der Lust hat, dann schickt er einfach so einen Shorebreak. Und wo der hinhaut, da wächst kein Gras mehr.

[embed]https://www.instagram.com/p/BfodSkygJwa/?taken-by=clarklittle

Und zum Schluss...

Surf is where you find it:

[embed]https://www.instagram.com/p/BfgQH54FtJ8/?taken-by=reportsfromhell

Und wer wissen will, wie eine Welle aus Steinen aussieht oder eine Situation, die man seinem ärgsten Feind nicht wünscht, der findet das alles in den News der Woche von letzter Woche.

