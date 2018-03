Nicolai Localtestride: Neues Vertriebsmodell mit Beratung&Testride vor Ort

Felix Heine -

Die Edelmarke Nicolai trumpft mit einem einzigartigen Vertriebsmodell auf: Dem Nicolai Localtestride. Beratung und Testfahrten werden hierbei am Wunschort der Interessenten durchgeführt.

Pressemitteilung

Seit über 20 Jahren stehen die Räder von NICOLAI für beste Qualität und ein Höchstmaß an Individualität, wenn es um die Realisierung von spezifischen Kundenwünschen geht. Dafür ist nicht zuletzt die Fertigung in Deutschland verantwortlich, die mit der Eröffnung eines neuen Produktionsstandorts einen erneuten Technologiesprung ermöglichen wird.

Interessenten können am Wunschort beraten werden und direkt erste testfahrten durchführen. Ein bislang einzigartiges Vertriebsmodell!

Nicolai Localtestride

Mit der Einführung des NICOLAI #localtestride vergrößert der Hersteller aus Niedersachsen jetzt auch beim Vertrieb noch einmal die Nähe zum Kunden.

„In friedlicher Co-Existenz mit unseren NICOLAIStützpunkthändlern, die sich in erster Linie um individuelle Komplettaufbauten kümmern, haben wir auch bisher schon Räder im Direktvertrieb angeboten. Durch das NICOLAI #localtestride Vertriebssystem können wir nun aber einen Service bieten, der im Markt genauso einzigartig ist wie unsere Bikes“

- erklärt Kalle Nicolai.

Egal ob im Bikepark oder am Lieblings-Spot der Hometrails, das Beratungsteam kommt vorbei und stellt bis zu acht Bikes sowie eBikes für Testfahrten zur Verfügung

Interessenten werden von einem NICOLAI Verkaufsberater genau dort besucht, wo sie ihr Wunsch-Bike testen möchten. Das kann vor der eigenen Haustür, aber auch im Bikepark oder auf dem Lieblings-Trail sein. Ab sofort wird ein dreiköpfiges Berater-Team um Vincent Stoyhe, der bereits seit 2005 für NICOLAI im Einsatz ist, mit dem einzigartigen Angebot starten. Dem potentiellen Kunden stehen dann bei seinem individuellen NICOLAI #localtestride mindestens acht Mountainbikes und eMTBs zur Verfügung, um unterschiedliche Modelle, Größen und Ausstattungsvarianten testen und vergleichen zu können.

Das Nicolai Localtestride Beratungsteam

Um eine möglichst gute lokale Abdeckung in Deutschland zu schaffen, haben wir für den NICOLAI #localtestride neue Mitarbeiter eingestellt.“ erklärt Vincent Stoyhe. „Antoine Litt ist in Pfronten im Allgäu zuhause und für das südliche Bayern und östliche Baden-Württemberg zuständig. Jochen Weller hat seine Homebase in Karlsruhe und betreut den Schwarzwald, das nördliche Bayern und das südliche Hessen. Oft ist er aber auch in Freiburg auf dem Rosskopf anzutreffen. Meine Heimat ist Hannover. Von dort betreue ich Interessenten vom südlichen NRW bis zur Ostsee.“

Werkstattservice vor Ort

Auch nach Probefahrt und Kauf im Rahmen des #localtestride setzt NICOLAI zukünftig auf ein einzigartiges lokales Angebot. Mobile Mechaniker werden in ganz Deutschland Werkstattservice direkt beim Kunden vor Ort anbieten. Über Service Fahrzeuge, ausgestattet mit NICOLAI-spezifischen Ersatzteilen und allen benötigten Spezialwerkzeugen, steht dem Kunden ein maßgeschneiderter Service ohne Aufwand und langen Wartezeiten zur Verfügung.

Beratung vor Ort, Testfahrten vor Ort und Werkstattservice vor Ort... Was will man mehr?

„Obwohl wir im MTB Markt absolutes Neuland mit diesem Vertriebsweg betreten, können wir dennoch auf umfangreiche Erfahrungen und Unterstützung meiner Freunde Michael Hecken (HNF), Benjamin Börries (HNF) und Reinhold Braun (Sortimo) zurückgreifen.“

Man darf gespannt sein, wie die Umsetzung diese Vertriebsmodells ausfällt

Der eBike Hersteller HNF-NICOLAI (ehemals HNF-Heisenberg) setzt bereits seit 2015 mit Erfolg auf den lokalen Direktvertrieb.

"Mit diesem Background und unserem Neubau können wir auch von Beginn an eine sehr gute Lieferfähigkeit stemmen“

- erläutert Kalle Nicolai weiter.

