Open Faces: Obergurgl/Hochgurgl

Der Vier-Sterne-Freeride-World-Tour-Qualifier OPEN FACES in Obergurgl/Hochgurgl vom 6. bis 10. April steht bevor! Alle Infos zum Nachwuchs-Event der Freerider findet ihr hier.

Infos zum Contest-Hang

Name: Hangerer

Start: 2700 m

Höhendifferenz: 480 Höhenmeter

Hanglänge: 550 m

Steilheit: bis zu 70°

Beste Sicht auf Runs und Rider: von der Public Area Hohe Mut – Auffahrt ist auch ohne Schier möglich (LED Screen mit live footage, DJ, Speaker, Event Area inkl. Exhibition, Red Bull Riders Lounge etc.)

Programm Freitag

Face-Inspection den ganzen Tag über

9 bis 12 Uhr: Rider-Anmeldung (Piccardsaal Obergurgl)

15 Uhr: Riders Meeting (Piccardsaal Obergurgl)

19.30 Uhr: Get together(Roadshow Piccardsaal)

ab 22 Uhr: Open Faces Chill and Relax Reggae Party mit DJ Jules Zenzmaier

Programm Samstag

07.30 Uhr: Bergfahrt mit Hohe Mut Bahn

08.30 Uhr: Start Hike

09 Uhr: Start Moderation Public Area mit DJ

09.30 Uhr: Start VIP und Live stream mit Live-Moderation

10 Uhr: Contest-Start

14 Uhr: Flower ceremony an der Hohe Mut Alm und Bekanntgabe der Gewinner

20.30 Uhr: Offizielle Preisverleihung (Roadshow Piccardsaal Obergurgl)

Sonntag bis Dienstag bleiben als Ausweichtage bei Schlechtwetter

>> Open Faces in Alpbach: Bojana Chalakova & Andreas Kroh sichern sich den Sieg

Auch die zweite Auflage der Open Faces Freeride Contests im Alpbachtal, die gleichzeitig auch ein Freeride World Qualifier-Event sind, war ein voller Erfolg. In diesem Jahr konnten besonders die österreichischen Fahrer auftrumpfen!

Nachdem das Skijuwel Alpbach im vergangenen Jahr ein erfolgreiches Debüt der Open Faces Freeride Contests feiern konnte, waren die Augen der Freeride-Fans auch nun wieder ins Tiroler Unterland. Obwohl sich das Face bei wechselhaften Wetterbedingungen von seiner schwierigen Seite präsentierte, wagten sich 74 Rider aus zehn Nationen auf den 2127m hohen Gipfel des Wiedersberger Horns – um 300 Höhenmeter später im besten Fall auf eine einfallsreiche, aber sichere Line zurückblicken zu können. Special der diesjährigen Auflage des Contests in Alpbach waren einige zusätzliche Take-offs, eigens für den Qualifier gebaute Kicker im Face, die den Ridern die Möglichkeit gaben, die Jury mit zusätzlichen Airs zu überzeugen.

Perfekte Bedingungen beim Open Faces Freeride Contest im Alpbachtal | © Open Faces Freeride Contests

Besonders wohl im Alpbacher Powder fühlten sich die heimischen Rider, bei den Herren gab es gleich einen österreichischen Doppelsieg zu feiern: Andreas Kroh sicherte sich mit einem sehenswerten Run vor seinem Landsmann David Pickl den Platz ganz oben am Stockerl. Dritter wurde der Deutsche Gert Goelen. Bei ihrer Contest-Premiere war die Österreicherin Lisa-Maria Ulz ebenfalls nicht zu schlagen: "Ich hätte nie damit gerechnet heute hier zu gewinnen, da es für mich der erste Qualifier-Contest überhaupt ist. Dass es dann so ausgeht, ist einfach nur genial", erklärte die strahlende Gewinnerin. Dahinter reihte sich die Deutsche Nina Keysberg, Platz drei erkämpfte sich mit Elisabeth Auer wiederum eine heimische Riderin. Einzig bei den Snowboard Damen ging der Sieg nicht nach Österreich. Das Podest präsentierte sich international: Bojana Chalakova aus Bulgarien sicherte sich nach dem zweiten Platz beim 2*FWQ in Kappl-Paznaun vor einer Woche in Alpbach den Sieg. Zweite wurde die Deutsche Maria Greither, Dritte die Österreicherin Stefanie Knapp.

Seinen bereits zweiten Sieg in Folge feierte am vergangenen Wochenende der Österreicher Markus Krispler beim Juniors-Bewerb. Der zweite Platz ging an seinen Landsmann Elias Meister, der dritte an Carver Rodman aus den USA. Bei den Damen konnte Jill Frey aus Deutschland den Bewerb für sich entscheiden, vor den beiden Österreicherinnen Vicky Candlin und Christiane Freimann.

Wie geht es weiter?

In zwei Wochen steht den OPEN FACES FREERIDE CONTESTS dann ein ganz besonderer Klassiker ins Haus: Silvretta-Montafon wird im Zuge eines 3*FWQ vom 23. bis 25. Februar nicht nur Ridern, sondern auch Fans ein Highlight der OPEN FACES Saison bieten.

Ergebnisse Frauen

© Open Faces Freeride Contests

Bojana Chalakova, BUL Maria Greither, GER Stephanie Knapp, AUT Franziska Bergmann, GER Anja Jesch, GER

Ergebnisse Herren

© Open Faces Freeride Contests

Andreas Kroh, AUT David Pickl, AUT Gert Goelen, BEL Roman Giunchi, SUI Thomas Kessler, AUT

Die Highlights

