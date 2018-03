Preview: Die Spring Season 2018 im Stubai Zoo

Jörg Angeli -

Der Frühling 2018 steht vor der Tür und damit wird es auch wieder Zeit für Gletscher-Shredding. Alle Infos zu den geplanten Events sowie dem Setup im DC Stubai Zoo auf dem Stubaier Gletscher.

Stubai Fast Jibs (Fall 2017)



Übersicht - Alle Spring Events 2018 im Stubai Zoo

Spring Sessions at DC Stubai Zoo 2018

Die schönste Zeit des Jahres wird eingeläutet: S P R I N G. Als Highlight präsentiert Euch der Stubai Zoo erst-­ und einmalig den “Snake Run”, der parallel rechts zur Pro-­Line aufgebaut wird, und am Ende beide Lines mit anschließenden Wellenbahnen und Steilkurven verbindet. Und auch sonst ist dieses Jahr wieder einmal jede Menge Action geboten.

Der Frühling steht vor der Tür und damit auch slushy Sessions im Stubai Zoo auf dem Stubaier Gletscher - Rider: Severin Guggemoos

Austria Freeski Days Coaching (25. März 2018)

Schon ab dem 19.3. erstrahlt der Zoo mit der grossen Jibline, Easy-­ sowie Mediumline, bevor es ab dem 8.4. mit der Pro-­Line wieder in die Vollen geht. Beim Kick-­Off, dem Gratis* Coaching für alle Freeski-­beigeisterten Kids zwischen 8 – 14 Jahren, werden unter Aufsicht der Freeski Austria Trainer die erste Tricks auf Boxen, Rails und Kickern gelernt.

*(exklusive Liftticket)

G.W.R by Nikita Clothing (8. April 2018)

Während sich in vielen Skigebieten nach den Osterferien der Winter und die Snowparksaison langsam dem Ende neigt, beginnt im DC Stubai Zoo die beste Shredzeit des Jahres. Zum Auftakt der Spring Sessions mit dem XXL Setup, lädt Nikita Clothing alle snowboard-­begeisterte Mädels in den perfekt präparierten Snowpark am Stubaier Gletscher.

Die Girls der Shred Unit und Nikita Teamrider werden die Girls bei einer entspannten Coaching-­Session pushen, wertvolle Tipps geben, um ihre Skills zu verbessern. Im anschließenden Contest können die Mädels nicht nur ihre besten Tricks auspacken, sondern auch jede Menge coole Goodies gewinnen. Der kostenlose Hardwaretest, BBQ und DJ-Sound runden den entspannten Girlsday ab.

King of Innsbruck (15. April 2018)

King of Innsbruck steht für ein entspanntes Freeski-­"Turnier" unter Freunden. Bei maximal guten Vibes treten Fahrer im 1on1 gegeneinander an und spielen, inspiriert von den Skateboardern und natürlich SLVSH, ein "Game of Skate" gegeneinander. Die Battles werden von der KOIBK-­Crew gefilmt, geschnitten sowie nach und nach veröffentlicht.

Prime Skiiing Videoclash (15. April 2018)

Show your best tricks – und sicher Dir einen Platz im Prime Video. Haltet im Snowpark Ausschau nach unserer Filmcrew und fahrt uns vor die Linse. Die besten Shots bekommen einen Platz im Video, in der Berichterstattung hier auf der Website sowie unseren Social Media Kanälen.

PRIME Video - First Days at Stubai (Fall 2016)



DC Team Session (28. April 2018)

Nachdem das europäische DC Team die Woche über umfangreich Foto-­ und Videocontent produziert hat, gilt es am 28.4. mit den DC Teamridern ausgewählte Obstacles auf Herz und Nieren zu testen. Während es an der Parkbase Sound und kostenloses BBQ gibt, batteln sich bei einer entspannten Goodie for Trick Session die Rider um jede Menge Sachpreise.

Austria Freeski Days Coaching (22. April 2018)

Aufgrund er hohen Beliebtheit präsentiert der österreichische Verband eine weitere Ausgabe des kostenlosen Freestyle Gratis* Coachings für alle Freeski-­ beigeisterten Kids zwischen 8 – 14 Jahren.

Roxy Shred Day (12. Mai 2018)

Bei sommerlichen Temperaturen bekommen die Mädels exklusiv die Chance, noch in der laufenden Saison die Bretter und Ski der kommenden Winterkollektion 2018-­2019 von Roxy zu testen. Zudem bringen die Roxy Teamrider jede Menge Goodies unters Volk und bieten für alle Girls ein kostenloses Coaching an.

Das Spring-Setup im Stubai Zoo (2018)

Snowpark

Das komplette Snowpark Setup für den Frphling 2018 auf dem Stubaier Geltscher in der Übersicht

Snakerun

Der Snakerun auf dem Stubaier Gletscher im Frühling 2018

