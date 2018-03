Preview: X Over Ride 2018 am Kitzsteinhorn für Samstag bestätigt

Jörg Angeli -

Vorbericht zum X Over Ride 2018 Freeride-Contest Ende März am Kitzsteinhorn (Kaprun / Zell am See).

X Over Ride 2018 für morgen, Samstag, bestätigt!

Update vom 23. März

Besser könnten die Bedingungen am Kitzsteinhorn für die 15. Auflage des X OVER RIDES am morgigen Samstag gar nicht sein. Die 70 Rider aus 15 Nationen erwartet in Zell am See-Kaprun ein wahrer „Bluebird Powder Day“ mit rund 20 Zentimetern Neuschnee, die kürzlich am „Kitz“ dazukommen sind.

Für den morgigen Contest soll sich in Zell am See-Kaprun dann auch die Sonne wieder blicken lassen, weshalb einem spektakulären Bewerb in der 3*-Kategorie der Freeride World Qualifier-Tour, bei dem es für die Fahrer um 1100 Sieg-Punkte geht, nichts mehr im Wege stehen sollte.

Public Area-Bereich am Langwiedboden

Der Start vom Face der Lakarschneid erfolgt um 8.30 Uhr. Zuschauer können das Spektakel vom Public Area-Bereich am Langwiedboden (Bergstation Gletscher Jet 1) aus bestens mitverfolgen. Am Start stehen nicht weniger als elf Saison-Sieger, darunter auch starke Teilnehmer aus Salzburg, wie die Siegerin der vergangenen beiden Jahre, Stefanie Noppinger. Abends gehts dann zur legendären Afterparty in die Kapruner Bar "Backflip".

X Over Ride 2018: Große Namen am Kitzsteinhorn am Start

Update vom 19. März

Nur mehr wenige Tage, bis der X Over Ride in Zell am See-Kaprun das nächste Kapitel schreibt. Vom 23. bis 25. März messen sich nationale und internationale Top-Rider aus 15 Nationen beim 3*Freeride World Qualifier (FWQ) am Face „Lakarschneid“. Neben sehenswerten Lines im Backcountry des Kitzsteinhorns ist der legendäre Contest aber auch in Sachen Rahmenprogramm ein echtes Highlight der Szene.

Freeride World Qualifier der 3-Sterne-Kategorie

Die Freeride-Contest-Saison auf österreichischem Boden nimmt zum Ende hin noch einmal gehörig Fahrt auf. Am 24. März ist der X Over Ride 2018, ein Freeride World Qualifier der 3-Sterne-Kategorie, Tummelplatz der heimischen Elite, aber auch internationaler Top-Rider und World Tour-Fahrer. 64 Athleten aus 15 Nationen messen sich am Kitzsteinhorn um den Sieg im wohl legendärsten Contest des Landes.

Nach dem Drop In auf 2.650 Metern geht es für sie am Face Lakarschneid um 1100 Sieg-Punkte für das FWQ-Overall-Ranking und damit um wichtige Zähler im Rennen um einen Startplatz in der Freeride World Tour 2018/19. Dementsprechend hochkarätig besetzt präsentiert sich das Starterfeld: Nicht weniger als elf Sieger der laufenden Freeridesaison messen sich unter anderem mit jenen Riderinnen und Ridern, die wissen, wie es sich anfühlt, am Kitzsteinhorn vom obersten Treppchen zu lachen.

Stefanie Noppinger auf der Jagd nach dem Triple

Allen voran die Salzburgerin Stefanie Noppinger, die den Contest zwei Jahre in Folge dominierte und am 24. März zum Triple-Sieg am Kitz ansetzen möchte. Bei den Ski Damen erhält sie Konkurrenz von der derzeit Führenden der Österreich-Serie, Birgit Ertl. Die Zauchenseerin steht ebenso stark am Ski wie die Deutsche Verena Fendl, die im europäischen Gesamtranking der Freeride World Qualifier-Tour derzeit auf Rang vier liegt und damit die 1100 gewichtigen Qualifier-Punkte am Kitzsteinhorn auf dem Weg in die Königsklasse nur allzu gerne mitnehmen würde. Mit Sabine Schipflinger winkt noch von einer weiteren Salzburgerin starke Konkurrenz. Auch die Voralbergerin Laura Überbacher präsentiert sich in dieser Saison in perfekter Form und konnte bei ihrem Heimrennen im Montafon ebenfalls bereits ganz oben stehen.

Ähnlich dicht besetzt sieht es im Feld der Ski Herren aus. Vorjahressieger und Mr. „Backflip“ Konstantin Ottner (GER) bekommt hier Konkurrenz vom derzeit bestplatzierten Österreicher im Qualifier-Ranking Tao Kreibich sowie von den Saisonsiegern Markus Breitfuß, Philipp Koller und dem Leader der Österreich- Serie, Sebastian Hiersche.

Legendärer Contest mit legendärem Spirit

Mit sehenswerten Lines und spektakulären Drops und Turns wollen die Rider aber nicht nur bei der Jury, sondern auch bei der Fangemeinde Eindruck hinterlassen. Schließlich hat sich der Contest seit seiner Premiere 2004 zur Heimat echten Freeride-Spirits entwickelt und hält eine satte Portion Prestige bereit.

Für das Publikum ist das Event-Village am Langwiedboden am Contest-Tag beste Adresse um mit perfektem Blick auf die Runs der Rider mitzufiebern, zu feiern und zu chillen. Erreichbar ist die Public Area mit dem Gletscherjet 1, auch ohne Ski oder Snowboard.

Nach dem Powder-Spektakel beim X Over Ride gibt auch heuer wieder die After Contest Party in der Bar „Backflip“ in Kaprun Gelegenheit, den Freeride-Sport gebührend zu zelebrieren. Start des Partytreibens ist um 22 Uhr.

Preview: X Over Ride 2018 am Kitzsteinhorn

Zum Ende der Freeride-Saison ist Zell am See-Kaprun wieder Schauplatz des X Over Rider. Vom 23. bis 25. März verwandelt der 3*Freeride World Qualifier (FWQ) das Backcountry am Kitzsteinhorn in einen Tummelplatz von Top-Ridern. Im Auge haben diese dabei nicht nur das Face Lakarschneid, sondern auch satte Zähler für das FWQ-Ranking.

70 Rider aus über zehn Nationen zum X Over Ride am Kitzsteinhorn

Bereits seit 2004 findet der X Over Rider statt und lockt mittlerweile bis zu 70 Fahrer aus 10 Nationen an das Kitzsteinhorn - Foto: TRettenwander

2004 zum ersten Mal ausgetragen, hat der X Over Ride in Zell am See-Kaprun mittlerweile Kultstatus erreicht. Als fixer Bestandteil der Freeride World Qualifier Tour lockt der Contest alljährlich 70 Rider aus über zehn Nationen ins Backcountry am Kitzsteinhorn – nationale Freeride-Größen genauso wie World Tour-Fahrer.

Auch in diesem Jahr wollen diese vom 23. bis 25. März ordentlich Gas geben und spektakuläre Runs präsentieren, schließlich hält der X Over Rider, als 3*Freeride World Qualifier, 1100 Sieg-Punkte für das FWQ-Ranking bereit.

Die Ferngläser sind dabei auf das Face „Lakarschneid“ gerichtet, das mit anspruchsvollen Schlüsselstellen wartet. Wer am Ende des Contest-Tages sein FWQ-Punktekonto aufstocken darf, das entscheiden die Judges. Diese heißt es in Sachen Kreativität, Style und Technik zu überzeugen.

Geplanter Start des X Over Ride ist am 24. März um 8.30.

Den Freeride-Sport gebührend zelebrieren

Neben einer spektakulären Show im Schnee zählt beim X OVER RIDE am Kitzsteinhorn aber auch der gelebte Freeride-Spirit abseits des Wettkampfes. Bester Schauplatz für diese Kombination ist die Public Area am Langwiedboden. Hier hat das Publikum idealen Blick auf die Runs der Rider, die sie vom Start auf 2.652 Metern mit Drops, Turns und Co. Richtung Zielareal Langwied, Häuslalm auf 1.970 Metern führen.

Im dortigen Event-Village kann vor, während und nach dem Contest gefeiert, gechillt und mitgefiebert werden. Erreichbar ist die Public Area mit dem Gletscherjet 1, auch ohne Ski oder Snowboard.

Gelegenheit, den Freeride-Tag gebührend ausklingen zu lassen, bietet auch heuer wieder die After Contest Party in der Baumbar in Kaprun ab 22 Uhr.

