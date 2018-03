PRIME Job der Woche

Melanie Schönthier -

Ab sofort stellen wir euch jede Woche einen Job vor, der euch diesen Sommer ans Meer bringt und für den ihr euch sofort über unsere Jobbörse bewerben könnt! Heute: Surfcamp-Fotograf für Wavetours in Frankreich.

PRIME Surfing Jobbörse

Seit kurzem ist unsere Jobbörse online. Hier können Firmen, die etwas mit der Surfindustrie zu tun haben, kostenlos freie Stellen inserieren. Und ihr könnt dort nach Jobs suchen, die euch ans Meer bringen!

Job der Woche: Surfcamp-Fotograf

Unser heutige Job der Woche ist der Traum für jeden angehenden Fotografen: Einen Sommer (maximal 3 Monate) lang arbeitest du in verschiedenen Wavetours-Camps und begleitest die Surfschüler sowohl im Wasser als auch an Land mit deiner Kamera.Die schönsten Momente präsentierst du den Gästen dann am Ende der Woche. Die Anforderungen für diesen Traumjob? Neben der Freude am Fotografieren solltest du eine

eigene Kameraausrüstung mitbringen sowie erste Erfahrungen im Bereich Fotografie. Außerdem Eigeninitiative, Belastbarkeit und Stressresistenz, hohes Engagement, selbstständige Arbeitsweise, Teamfähigkeit und Flexibilität, selbstbewusstes und sympathisches Auftreten, Kommunikationsvermögen. Dafür erhältst du im Gegenzug eine angemessene Aufwandsentschädigung, die Mitarbeit in einem offenen, motivierten und engagierten Team, An- und Abreise mit dem Surf Express sowie ein mehrtägiges Vorbereitungsseminar.

Für den Job als Surfcamp-Fotograf bewerben kannst du dich hier.

