PRIME Leftovers #10: 5 sehenswerte Videos

Jörg Angeli -

Die besten/sehenswertesten Freeski Videos der letzten Tage im Überblick.

Außergewöhnlich viel war nicht los im Bereich Freeski Videos in den letzten Tagen, einige sehr gute Clips sind allerdings definitv in unserer Inbox gelandet. Diese Videos solltet ihr gesehen haben!

#1 Dale Talkington Season Edit 16/17 (Good Company)



Dale Talkington ist ein Boss und bosshaft kommt auch sein neuer Season Edit daher.

#2 The Grand Classik - Street Edit mit Emile Bergeron aka Bmile



Emile Bergeron war zusammen mit Phil Casabon und Filmer Brady Perron auf großer X Games Real Ski Mission. Phil hat mit seinen Shots Gold bei den X Games abgeräumt und Bmile einen richtig fetten Street Edit. Klingt ein bisschen unfair? Vielleicht, aber der Clip ist trotzdem geil!

#3 The Grand Traverse - Mit dem Elektroauto quer durch Amerika

Wir freuen uns, dass es immer noch Freeskier gibt, die sich Mühe machen, viele Shots zu sammeln und daraus qualitativ hochwertigen Content zu erstellen. Gefällt uns sehr!

"Jessy Desjardins and Philippe Clairoux took a road trip across the United-States seeking places to ski wether it was on mountains or in cities. This roadtrip was done with a fully electrical vehicle."

#4 Wiley Miller Season Edit 2017 - YLESKI - NOW

Backcountry Boss Wiley Miller mit seinen besten Shots des letzten Winters! Die meisten Shots des RMU Fahrers stammen aus dem aktuellen Level 1 Movie "Habit".

"This piece covers the most coveted shots obtained in the recent winter seasons of pro skier Wiley Miller, aka YLE... An abstraction from the norm this short film encompasses all that makes Wiley Miller the skier he is now."

Edited by Matt Pidutti

Cinematography by Freedle Coty, Josh Berman, Athan Merrick

Drone shots by Chris Flynn

#5 Flying Naked Dogs - THE SQAD

"Return of the trash!

The SQAD enjoyed a sunny spring day at South G-Wood beach and let the naked dogs do their thing.

Boozing, eating Cheesbrägelz, jodeling and voting Fiechter (NOT).

Yours sincerely

THE SQAD aka the local trash crew"

