QParks – Auftakt der Sick-Trick-Tour im Snowpark Kitzbühel

© QParks

Bei den Snowboardern landeten einige bekannte Gesichter auf dem Siegertreppchen: Felix Widnig (AUT), der Vorjahressieger der QParks-Tour, schaffte es in der Kategorie Snowboard Men auf Platz eins. Mit einem Switch Boardslide to Frontside Boardslide am Flat/Down Rail, einem Boardslide am High Tube und einem Backblunt 270 out am Down Rail konnte er die Judges von sich überzeugen. Hinter ihm auf Platz zwei landete der Niederländer Jay Goudswaard (NLD), dicht gefolgt von Dominik Holzinger (AUT) auf Platz drei.