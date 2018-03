Review: Austrian & German Masters im KPark

Mit spektakulären Tricks wie fs 1080 und bs 900 ging der Olympia Teilnehmer Johannes Höpfl, wie bereits erwähnt, als Sieger in der Halfpipe hervor. Bei den Damen belegte Verena Rohrer aus der Schweiz vor ihrer Landsfrau Elena Schütz den ersten Platz. Deutsche Halfpipe Meisterin wurde Annika Morgan, die gleichzeitige Gewinnerin der Rookie Girls. Neben den Meistertiteln in den Disziplinen Slopestyle und Big Air sicherte sich Emma Lantos in ihrer Heimat auch noch den Meistertitel in der Disziplin Halfpipe und ging somit als große Gewinnerin der Austrian Masters 2018 hervor.

Der Tiroler Manuel Bernert wurde Österreichischer Halfpipe Meister 2018 in den Kategorien "Open" und "Legends". Auch Lisa Filzmoser sicherte sich den Österreichischen Meistertitel in diesen beiden Kategorien. Die Party im Dachsbau in der pulsierenden Innsbrucker Altstadt war der krönende Abschluss der diesjährigen Austrian und German Masters 2018!