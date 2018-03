Review: Blue Tomato’s Dirty Thirty im Snowpark Obertauern!

Felix Schäfer -

Sending it for thirty years! Unter diesem Motto wurde der 30. Geburtstag von Blue Tomato am 10. März 2018 im Snowpark Obertauern ausgelassen zelebriert. Mit Fun Challenges und Competitions war die erste Auflage von "The Backyard" ein voller Erfolg.

Die über 350 Gäste, Mitarbeiter und Team-Rider durften im kreativen Setup vom SPOT ihr Können unter Beweis stellen. Der Park wurde hierfür um einige Specials – Snake Run, Bowl, Multi-Obstacle – erweitert und bis ins Detail geshapt. In der Chill Area, mit bester Sicht auf den Park, konnten die Gäste bei Drinks & Food die Rider bei ihrer Performance anfeueren oder sich selbst für den nächsten Run stärken.

Auf dem Programm standen neben hochkarätigen musikalischen Live-Acts (Kidd Salute, Pitchy&Scratchy) auch lustige Fun Challenges, herausragende Freestyle-Sessions und erstklassige Burger. Snowboarder und Freeskier wurden bei der "King of the Mountain Challenge" mit einen vollen Becher Bier durch den Snake Run sowie durch den Park gejagt. Wer zeitig und mit reichlich Becherinhalt das Ziel erreichte wurde zum König gekürt. Bei der „Big Mouth Fun Challenge“ wurden die Teilnehmer mit Big Mouth Toys bestückt und durch einen hierfür extra hergerichteten Snake-Run geschickt. Das Motto hier: Spin to Win! Je mehr Umdrehungen bei der Abfahrt desto besser. Das Programm wurde durch andere, kleinere Challenges wie einer Freestyle Session an der Pyramide abgerundet. Moderator war kein geringerer als langjähriger Kooperationspartner und Freund von Blue Tomato, Martin Winchenbach (Go-Shred), der uns durch den gesamten Tag begleitet hat.

Kein Event ohne Party. Ein langjährige Devise von Blue Tomato war auch beim Backyard wieder einmal gefragt. Um den Tag würdig ausklingen zu lassen ging es mit der legendären Blue Tomato Miniramp im Schlepptau zum Locals, dem alten Olympia Stützpunkt in Obertauern. Mit reichlich Platz zum Skaten und einer ordentlich tanzbaren Bar heizte Kidd Salute den Leuten nochmal so richtig ein. Ende? Open End!

Text: Blue Tomato

