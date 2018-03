Felix Schäfer -

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Die Freestyle Champs in LAAX mit den Kids LAAX Open, der Schweizer Meisterschaft und dem Europacup holt auch in diesem Jahr wieder alle nach Graubünden: Vom jüngsten Grom bis zum Pro sind alle dabei.

LAAX veranstaltet auch in diesem Jahr wieder die "Freestyle Champs", ein bis oben hin gefülltes Paket aus verschiedenen Contests für Snowboarder und Freeskier. Bis zum 19. März 2018 stehen noch verschiedene Events aus und ziehen alle an – vom jüngsten Nachwuchsfahrer bis zum Olympia-Sieger, bei den Freestyle Champs treffen sie sich alle. >> Weitere Infos auf laax.com

Donnerstag, 15.03.18 Snowboard Halfpipe

Freitag, 16.03.18 Freeski Slopestyle

Samstag, 17.03.18 Snowboard Slopestyle

Sonntag, 18.03.18 Snowboard Slopestyle



Samstag, 10.03.18 Freeski Halfpipe

Donnerstag, 15.03.18 Snowboard Halfpipe



Samstag, 10.03.18 Freeski Halfpipe Snowboard Slopestyle

Sonntag, 11.03.18 Freeski Slopestyle Snowboard Halfpipe



Review: KIDS LAAX OPEN

Der von den Machern der Freestyle Academy LAAX vor Jahren als Mini-Shred Contest ins Leben gerufene Event ist ein sportliches und soziokulturelles Erlebnis. Ein Wochenende, an dem sich Kids aus aller Welt treffen. Ein Wochenende, um erste Contest-Luft zu schnuppern, sich mit anderen zu messen, sich Tricks abzuschauen von Kollegen, über sich selbst hinauszuwachsen, vor allem aber um beim Freestyle Spass zu haben. Und damit die 230 Mini-Shredder das ihnen gebührende Ambiente erhalten, um ihr Können in Pipe und Park zu zeigen, hat sich das Team von Snowpark LAAX ins Zeug gelegt und einen speziellen Slopestyle Kurs erstellt. Auch die Superpipe hat von Pipe-Master Jeremy Carpenter den gleichen perfekten Shape bekommen wie zu den LAAX OPEN, wenn die Grossen des Snowboardens im Januar hier traditionell ihren Auftritt haben. Alle Rider, ob auf Ski oder Board, fühlen sich an diesem LAAX Wochenende im März 2018 als Champions.

Auf dem Weg zum Start: zwei der Jüngsten Lucia Marchesi und Ida Lukaschek | © Laax/Philipp Ruggli

Auch wenn vornehmlich Schwyzerdütsch zu hören ist, tummeln sich im Startbereich junge Freestyler von vielen Erdteilen. Die Verständigung läuft über Gesten mit Hand, Fuss, Board oder Stock und über anerkennende Ausrufe. Die KIDS LAAX OPEN, vormals Mini Shred Contest und mittlerweile Teil der Audisnowboardseries und Swiss Freeski Tour, sind in den europäischen Bergen der grösste Event für den Freestyle-Nachwuchs. Überhaupt warten die Startlisten mit beeindruckenden Zahlen auf: 14 Nationalitäten von vier Kontinenten – Europa, Asien, Amerika, Australien – bringen die 230 Freestyler mit auf den Crap Sogn Gion. Was für ein internationales buntes Szenario!

Die Kids Laax Open sind der perfekte Schauplatz für die vielen jungen Talente | © Laax/Philipp Ruggli

Der Slopestyle-Kurs im Beginner Park hat zwei Lines mit jeweils vier Elementen, die betrickst werden. Die Halfpipe ist 200 Meter lang, hat 7 Meter hohe Wände und eine 22 Meter breite Transition. Die Contests werden als sogenannte Sessions gefahren, das heisst je nach Wetter und Zeit haben alle Rider zwei oder drei Runs, wobei der beste gewertet wird. 139 Snowboarder starteten im Slopestyle, 95 in der Halfpipe. Die Jüngsten sind sechs Jahre, die Ältesten 17. Die „U11 Snowboard“ weist mit 29 Boys die meisten Teilnehmer auf. Damit die vier Judges fair bewerten können und nicht eine achtjährige Snowboarderin mit einem 16-Jährigen Freeskier vergleichen müssen, gibt es jeweils fünf Kategorien für Girls und Boys in den beiden Disziplinen – klar, warum die Preisverteilung da eine volle Stunde gefeiert wird!

Freestyle Academy Member 2018: Alina Felix | © Laax/Philipp Ruggli

Herkunft und Sprache sind auch dann egal: genau wie Freestyle am Berg auf den Boxen, über die Kicker und durch die Pipe, auf einem oder zwei Brettern, verbindende Zeichen setzt, so hat auch der Applaus im Tal im rocksresort einen gemeinsamen Tenor: Respekt für alle Mini-Shredder. Gekrönt wurde dies durch die international renommierten LAAX Rider Andri Ragettli, Leader im Freeski Slopestyle Weltcup, und Nicolas Müller, Snowboard Ikone, die bei der Siegerehrung Preise von Burton Snowboards, TSG und K2 Ski überreichten.

Doppelsieger U13: Jonas Hasler, unter anderem vor einer Woche Fünfter bei der Burton US Open Junior Jam | © Laax/Philipp Ruggli

