Die sane-Gang und Blue Tomato laden auch in diesem Jahr wieder zum besten Season-Ender Innsbrucks auf die Nordkette ein. Bei dem vollgepackten Programm mit Sessions, Material-Tests und einer Menge Partys findet jeder von euch das passende Event!

Programm

Zum Spring Break der sane!-Gang hat sich die Innsbrucker Szene und alle anderen Interessierten im Nordkette Skyline Park versammelt für einen würdigen Abschluss der Saison!

Die sane!-Gang hatte zum Spring Break geladen und dem Ruf in den Nordkette Skyline Park sind die Innsbrucker in Scharen gefolgt. Die Jungs sind dabei, das Event von Jahr zu Jahr größer aufzuziehen, um der Innsbrucker Szene und allen anderen, die sich von dem Vibe angesprochen fühlen, ein würdiges Event zu bieten.

Ziemlich massives Setup! | © Florian Trattner

In Zusammenarbeit mit der Crew vom Nordkette Skylinepark sollte nicht weniger als der beste und kreativste Park entstehen, den es bis dahin gegeben hatte. Es dauerte drei Tage, bis das Setup ready war. Der Startschuss fiel mit dem Got it!-Wochenende. Die Jungs schmissen sich über die Features, um so viele Shots wie möglich zu sammeln. Nach zwei Wochen voller Action wurde das Ganze mit der schon berühmten sane! Pre420-Session beendet. Nachdem der Park auseinandergenommen wurde, ging es in Downtown Innsbruck weiter. Im Jimmy's brachten Crystal & Mad Simon die Turntables zum Glühen, nur damit es danach im Tante EMMA Club weitergehen konnte. Falls ihr dieses Jahr nicht dabei sein konntet, solltet ihr euch den Termin schon mal fürs nächste Jahr vormerken, damit ihr den sane! Spring Break 2018 auf keinen Fall verpasst!

sane! Spring Break – Galerie

