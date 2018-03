Snowpark Damüls – Park Vol. 8

Felix Schäfer -

Der Snowpark Damüls und Volcom feiern einen "Day in the park"! Wer's verpasst hat, sollte sich das Event für die nächste Saison auf die To-do-Liste packen! Der Snowpark Damüls hat sein Setup in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt. Mittlerweile sind auf einer Länge von ca. 2.000 m und einer Fläche von 85.000 qm um die 40 Elemente aufgestellt. Das Setup reicht von Jib-Features, Rails, Kicker, Corner und vieles, vieles mehr. Der Mainpark befinet sich direkt an der Doppelsesselbahn Walisgaden und ist am einfachsten vom Parkplatz Sunnegg zu erreichen. Vor nicht allzu langer Zeit wurde der Uga-Park (am Uga-Lift gelegen) mit dem Mainpark zusammengeschlossen und somit ein kompletter Hang zum Park-Run erschlossen. Die All-Mtn-Line führt von der Uga Bergstation bis hinunter zur Walisgaden Talstation. Und kostenloses WLAN im Snowpark und im gesamten Skigebiet von Damüls gibt's auch noch!

Park Episodes 2017/18 – Volume 2

Snowpark Damüls - Park Episode Vol.2 17/18 Joralulu-Fun from snowpark damüls on Vimeo.

Park Episodes 2017/18 – Volume 1

Snowpark Damüls - Events 2017-18

02. bis 03.12.17 Season Opening 08.12.17 Kids Park Opening 08.-10.12.17 Season Opening – ride all day 17.12.17 #1 ALTON MINI Shred Day 23.12.17 Cruise'n Ride I 27.01.18 Cruise'n Ride II 21.01.18 1. Snowpark BBQ 24.02.18 Game of Go-Shred 10.03.18 Volcom Snowpark Day 17.03.18 Cruise'n Ride III 24.-25.03.18 Army Showdown 06.-08.04.18 Keep Snowboarding 08.04.18 Season End

© Primesports.de