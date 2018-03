Snowpark Grindelwald-First: Easter Surf Days

Felix Schäfer -

Pünktlich zum Saisonende finden im Snowpark Grindelwald-First vom 30.03 bis 02.04. wieder die Easter Surf Days statt. Die perfekte Gelegenheit, die Saison mit einer chilligen Session ausklingen zu lassen!

Auch wenn der März gerade damit beschäftigt ist, den tiefsten Winter nachzumachen, rücken die sonnigen, slushigen Park-Days in greifbare Nähe. So auch im Snowpark Grindelwald-First (checkt unseren Prime Park Guide für mehr Infos!). Im Berner Oberland wird auch in diesem Jahr wieder zu den Easter Surf Days eingeladen: Musik, Cash-for-tricks-Sessions, Preise und der traditionelle "Destroy the park Chinese Downhill" versprechen eine gute Zeit. Wenn ihr also für Ostern noch keine Pläne habt, solltet ihr eure Boardshorts und Sonnencreme einpacken und nach Grindelwald fahren!

>> zum Facebook-Event

Der Grindelwald-Local Moritz Thönen nimmt euch zur Einstimmung auf ein paar Laps durch den Park mit:

Auf zu den Surf Days nach Grindelwald!

