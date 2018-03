Spring Battle 2018 – Absolut Park

Jörg Angeli -

Aktuell findet der Spring Battle 2018 im Absolut Park statt. Es gibt ein Preisgeld von insgesamt 130.000$ zu gewinnen. Hier sind die ersten Eindrücke, Bilder und Videos aus Flachauwinkl.

Inhaltsübersicht

Spring Battle 2018 - Tag 1

Am 17. März startete das Spring Battle 2018 und bereits am ersten Tag tummelte sich die internationale Freeski und Snowboard Elite im Absolut Park: Die Olympia Goldmedaillen-Gewinner Anna Gasser und Øystein Bråten und Olympia Silbermedaillen-Gewinner Nick Goepper nutzten den Samstag, um sich einzufahren und erste Runs zu filmen, ebenso wie Ståle Sandbech, James Woods, Torgeir Bergrem, Eric Willett sowie die Vorjahressieger Emil Ulsletten, Quinn Wolferman und Yuka Fujimori.

Rider: James Woods - Foto: Sophie Kirchner

Snowboarder Torgeir Bergrem hat mit seinem einwandfreien Switch BS 5 inverted to Method bereits gute Chancen, den Best Jump Award zu gewinnen, während Fabian Bösch mit einem crazy Rail Trick alle ins Staunen versetzte.

Epic Spring Battle News mit Nick Goepper und Lisa Zimmermann

In den Epic Spring Battle News zu Gast waren Lisa Zimmermann und Nick Goepper. Die News werden während dem Event täglich um 19 Uhr live auf dem Absolut Park YouTube Live Kanal und auf Facebook gesendet und stehen danach als Video auf YouTube zur Verfügung.



Social Media Update vom Spring Battle 2018 #1

Sketch #wack? #keeshlife @factionskis Ein Beitrag geteilt von Antti Ollila (@anttiollila) am Mär 19, 2018 um 3:13 PDT

Mehr Bilder vom Spring Battle 2018 im Absolut Park findet ihr in unserer Galerie (coming soon).

Spring Battle 2018 - Tag 2

Spring Battle 2018 im Absolut Park is on! - Rider: Nick Goepper - Foto: Sophie Kirchner

Sonntag, 18. März: In ganz Österreich ist der Himmel wolkenverhangen und grau... Ganz Österreich? Nein! Im Absolut Park wird Widerstand geleistet — immerhin heißt das Spring Battle nicht umsonst wie es heißt. Bei perfektem Bluebird strahlte die Sonne vom Himmel und sorgte bei Teilnehmern und Teilnehmerinnen für ordentlich Motivation. Das Trick-Level stieg am zweiten Tag also gehörig an.

Zum ersten Mal, seit das Follow Cam Format beim Spring Battle eingeführt wurde, werden zusätzlich zur besten Line für einzelne Tricks Awards vergeben. Am Sonntag wurde der Best Rail Trick mit 1.000 US-Dollar belohnt, die sich die beiden Freeskier Alex Hall und Sarah Hoefflin holten — ihre Tricks sind in den Epic Spring Battle News zu sehen. In der zweiten Folge stellten sich Yuka Fujimori und Brock Crouch Henrys Challenge und auf den Verlierer wartete wie immer eine fiese Strafe.

Epic Spring Battle News #2



Die News werden während dem Spring Battle täglich um 19 Uhr live auf dem Absolut Park YouTube Live Kanal und auf Facebook übertragen und stehen danach als Video auf YouTube zur Verfügung

Rider: James Woods - Foto: Sophie Kirchner

Mehr Bilder vom Spring Battle 2018 im Absolut Park findet ihr in unserer Galerie (coming soon).

Social Media Update vom Spring Battle 2018 #2

@levallu controlled chaos #keeshlife #springbattle2018 Ein von @ keeshlifecrew geteilter Beitrag am Mär 17, 2018 um 12:16 PDT

O my god #twoinarow @jlindebergofficial Ein Beitrag geteilt von Birk Ruud (@birk_ruud) am Mär 18, 2018 um 12:27 PDT

© Primesports.de