Stale Sandbech: US Open Review

Und weiter rollt der Contest-Zirkus: Stale Sandbech ist nach den Olympischen Spielen weiter nach Coloado zu den Burton US Open gereist. Wie es ihm dabei ergangen ist, erfahrt ihr hier.

US Open Practice

Oslo Vacation

Nach den anstrengenden Olympischen Spielen war's Zeit für Stale, mal wieder seine Homies zu sehen und die norwegischen Parks zu shredden. Zeit für ein großes Update!

>> Stale Sandbech hält mit seinen Jungs die norwegische Fahne in Südkorea hoch. Und schmuggelt ein exklusives Behind-the-scenes-Update für euch nach draußen!

Olympic Postcard

Was treiben eigentlich die Jungs bei den Olympischen Spielen so, wenn sie nicht gerade im Qualifier oder dem Finale stehen? Das, was sie sonst auch tun: Shredden, Kuriositäten bestaunen, Blödsinn verzapfen. Für einen Blick hinter die Kulissen der Winterspiele in Pyeongchang aus Stales Blickwinkel hat seine besser Hälfte aka Gimbal God Spenny diese "Olympic Postcard" für euch zusammengestellt.

Off to Olympics

>> X Games und mehr…

X Games Day 2 Big Air

X Games Part 2

X Games Part 1

>> Laax, Absolut Park und wieder zurück

Powder-Days in LAAX

Vom Absolut Park zu den LAAX Open

Von LAAX zum Absolut Park

>> relaxing in Laax

reLAAXing

Jahresrückblick 2017

>> nächste Seite: Dew Tour Review

Dew Tour Review

Der Contest-Zirkus rollt weiter. Von den Banana Open geht's für Stale Sandbech und seinen Schatten Spenny weiter zur Dew Tour.

Dew Tour Training

>> Banana Open

Banana Open

>> Air + Style

Air + Style Part 2

Air + Style Beijing Part 1

Bisher: Bevor sich Stale zum Air + Style aufgemacht hat, hat er das Setup der Prime Park Sessions im Stubai Zoo in Brand gesetzt…

Stubai is lit

>> nächste Seite: Werft einen Blick auf Stales neues Board und lernt, wie man den perfekten Sticker-Job in weniger als einem Augenblick erledigt

Board Setup in Stubai

>> nächste Seite RK1 x Rome

RK1 X Rome

Ein kleiner Zusammenschnitt der Highlights aus Laax, Fonna, Juvass und Australien. Fu**, macht das Laune!

Halloween, Geiloween mit Stale, Torgeir, Marcus Olimstad, Alek Ostreng, Mons Roisland… da kann nichts mehr schiefgehen!

Geiloween

>> Ein Tag im Leben des Stale Sandbech - brought to you by Gimbal God Spenny direkt aus Saas-Fee!

A Stale Day

>> mehr von Stale beim Stomping Grounds

Stomping Grounds

Holy moly, beim Stomping Ground in Saas-Fee geht's rund! Und wo so eine Session stattfindet, darf Stale natürlich nicht fehlen.

>> Storm Boarding in Neuseeland

Storm Boarding

Wer hat eigentlich behauptet, dass man bei schlechtem Wetter keinen Spaß haben kann? Stale und Gimbal-God im neuseeländischen Whiteout beweisen das Gegenteil.

>> World Cup Neuseeland

World Cup NZ

Stale muss dem Grim Reaper gleich zweimal ins Auge blicken: Einmal freiwillig beim Bungee und einmal unfreiwillig beim World Cup in Neuseeland. Aber wenigstens hat er dabei einen neuen Trick gelernt.

>> Kickflips & Karts

Kickflips & Karts

Ein Snowboard-Pro-Leben kann so anstregend sein. Zwischen Road-Trips, Skate-Sessions, Kartfahren findet sich kaum noch Zeit zu Snowboarden. Was für ein Stress…

>> Känguru-Jagd

Kangaroo Hunting

Wie lassen sich Kängurus am besten fangen? Mit einem Erdnussbutter-Marmeladen-Sandwich (Ami-Style) oder doch eher mit Vegemite (Aussie-Variante)? Stale findet's heraus.

Stale Sandbech hat leider feststellen müssen, dass es auch in Australien schlechtes Wetter gibt. Die meisten Videos aus Down Under sind vollgepackt mit Bluebird-Bildern, Wolken sieht man wirklich selten. Doch die Jungs machen das Beste draus und werden dann doch wieder mit bestem australischen Wetter belohnt. Und wir bekommen mal wieder eine absolute Hammer-Line von dem Norweger präsentiert und erfahren nebenei, wie er sich als junger Kerl an Mikkel Bangs sprichwörtliche Rockzipfel gehängt hat und ihm die Ohren vollgequatscht hat.

>> Snowboarden in Australien

Snowboarding at Australia

Stale-Update: Immer noch in Australien, doch mittlerweile mit vergrößerter Crew. Da macht das Ganze doch gleich noch mehr Spaß!

Mit an Bord sind Torgeir Bergrem, Marcus Kleveland, Sebbe de Buck, Ulrik Badertscher und Andy James. Wie viel Style kann man eigentlich in einen nicht mal vierminütigen Clip packen?

>> Down Undah, mate

Down Undah

Surfen, Skaten, Yoga-Ladys hinterherschauen, Kickflips, Snowboarden… was man eben so macht, wenn man in Australien ist.

>> Shit happens!

Shit Happens

Stale Sandbech hat zusammen mit Torgeir und Alek in diesem Sommer sehr zu unserer Unterhaltung beigetragen. Aber es kann nicht immer als glatt laufen, manchmal geht es sprichwörtlich in die Hose…

Für Stale, Torgeir und Alek lief der Sommer nicht ohne Stolperer ab. Abgesehen von den durchzechten Nächten hat vieles nicht so funktioniert, wie es sich die Skandis gewünscht hatten. Stale hatte beim ersten Trip nach Fonna gerade mal drei Runs, beim zweiten Trip waren es immerhin zwei Tage, bei denen er sich aber die ganze Zeit zusammenreißen musste, um nicht alle paar Meter anzuhalten und sich zu entleeren. Aber zum Ende hin hat's dann glücklicherweise doch wieder funktioniert: Snowboarden, chillen, fischen. Vor diesem Hintergrund muss man den Hut vor dem Rome-Fahrer ziehen, denn er hat ja trotzdem regelmäßig seine Edits abgeliefert. Und nicht nur das, sondern auch noch das Zitat des Sommers:

"You can't be perfectly fine every day. You need to puke and shit your pants a couple times a year." – Stale

Snowboarding in Fonna

Die Serie geht weiter: Epische Videos aus dem Norden. Heute mit Stale Sandbech, Alek Ostreng & Len Jorgensen. These guys are lit!

Von diesen Videos können wir einfach nicht genug bekommen. Die Jungs haben offensichtlich den Spaß ihres Lebens am Shredden und haben zum Glück einen begnadeten Gimbal-Filmer dabei, um die Action einzufangen. Len Jorgensen, Stale Sandbech und Alek Ostreng biegen ihre Rome-Bretter bis kurz vorm Bersten und hauen einen stylischen Trick nach dem anderen raus. Mehr, bitte!

Len mit dem Wort des Tages

Created by: Spenny

Music: Dit Du Vil by HJELP

Stale und Alek shredden in Juvass

Zwei über-stylische Fahrer und ein kleines Resort in Norwegen, mehr braucht es manchmal nicht für gute Unterhaltung: Stale Sandbech und Alek Ostreng in Juvass.

Die norwegische Provinz Oppland beheimatet Norwegens mit 2.469 Metern höchsten Berg, den Galdhøpiggen. Und genau hier befindet sich auch das kleine Sommer-Gletschergebiet Juvass. Auch wenn das Resort nicht gerade mit übermäßigen Pistenkilometern protzen kann: Eine Liftanlage und ungefähr 2 Kilometer Piste. Aber manchmal reicht das schon völlig aus, um eine gute Session zu haben. Besonders, wenn sich mit Stale Sandbech und Alek Ostreng zwei der stylischsten Fahrer Skandinaviens zusammentun.

Alek wird unterstützt von: Rome SDS, Smith, Airblaster, Rockstar Energy, Session1988

Stale wird unterstützt von: Rome SDS, Oakley, Monster Energy

