Sudden Rush Banked Slalom in Laax mit Terje & Nicolas

Am ersten März-Wochenende findet er wieder statt, der schon legendäre Sudden Rush Banked Slalom in Laax mit Terje Haakonsen und Nicolas Müller.

Terje Haakonsen und Nicolas Müller laden wieder einmal nach LAAX zum Banked Slalom ein und wenn man davon ausgeht, wie das Event in den letzten Jahren angekommen ist, wird es auch in diesem Jahr wieder voll werden am Start genau so wie bei den Zuschauern. Wenn ihr selbst dabei sein und so schnell ihr könnt durch die Banks jagen wollt, habt ihr dafür noch bis zum 21. Februar 2018 Zeit. Durch das offene Rennformat hat jeder die Möglichkeit am Sudden Rush Banked Slalom teilzunehmen, egal wie jung oder alt. Jeder TeilnehmerIn bekommt zwei Runs, der schnellste davon wird gezählt.

Hinweis für Eltern: Teile der Strecke sind relativ schwer zu fahren. Check die Strecke gemeinsam mit deinen Kids und gehe sicher, ob sie es schaffen. Eltern können das Rennen gemeinsam mit ihren Kindern fahren, jedoch bitte darauf achten, die Ziellinie erst nach dem Kind zu überqueren.

Am Sonntag findet außerdem das Fakie-Race statt (muss ja, schließlich ist Terje Mit-Veranstalter der ganzen Sache…). Wenn du dabei sein willst, pack deine Startnummer ein und sei um 12.30 Uhr am Start. Am Freitag könnt ihr euch die Strecke anschauen und Trainings-Runs absolvieren.

Wenn du noch eine Unterkunft benötigst, kannst du hier direkt nach Ferienwohnungen oder nach Hotels schauen.

Kategorien

Pro Men/Women (18 +), Open Men/Women (18-39), Masters Women (40 +), Masters Men (40-44), Grand Masters Men (45-49), Super Masters Men (50 +), Juniors Girls/Boys (14-17), Old Kids Girls & Boys (11-13), Young Kids Girls & Boys (bis 10)

Startgeld

Erwachsene inkl. 1 Tages-Liftticket: 93,- CHF exkl. 1 Tages-Liftticket: 48,- CHF

Juniors (14-17) inkl. 1 Tages-Liftticket: 68,- CHF) exkl. 1 Tages-Liftticket: 38,- CHF

Old Kids (11-13) inkl. 1 Tages-Liftticket: 53,- CHF exkl. 1 Tages-Liftticket: 33,- CHF

Young Kids (bis 10) inkl. 1 Tages-Liftticket: 28,- CHF exkl. 1 Tages-Liftticket: 28,- CHF



Öffnungszeiten Race Office/Einschreibung/Nummernausgabe*

Freitag, 02.03.18 8.30 Uhr bis 12 Uhr und 16 bis 19 Uhr

Samstag, 03.03.18 7.30 bis 9.30 Uhr

Sonntag, 04.03.18 8 bis 9.30 Uhr



*Startnummern bitte gut ersichtlich am vorderen Bein tragen und im Ziel der Crew von der Zeitmessung zeigen - egal was passiert ist.

Banked Slalom in Laax mit Terje Haakonsen & Nicolas Müller

Partner

Sudden Rush Guarana, Pally'Hi, Tidal, doodah, Radio SRF Virus, Nixon, Posca Coloring

