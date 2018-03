SuperUnknown XV – Semi-Finalisten Wildcard-Voting und 6 von 9 Finalisten-Videos online!

Jörg Angeli -

It's that time of the year again. Nachdem alle Videos der Semi-Finalisten online sind, kommen nun nach und nach die Finalisten Clips. Das Voting für den letzten Platz im Finale ist weiterhin offen und ihr könnt jeden Tag abstimmen.

Inhaltsübersicht

SuperUnknown XV Finalisten

Alle Finalisten im Überblick

Ende April findet mit den 10 Finalisten ein Shooting im Winterpark Resort statt. Während dieser Zeit wird dann der Gewinner des SuperUnknown XV Video-Contests bestimmt. Der glückliche Gewinner hat dann die Chance zusammen mit Level 1 Filmen zu gehen und Shots im neuen Full Movie einzusacken.

In der Vergangenheit hat der SuperUnknown Video-Contest bereits viele Rider als Sprungbrett in die Liga der Profis geholfen. Unter anderem haben Fahrer wie Tom Wallisch, Corey Vanular, Lucas Stal-Madison (LSM), Magnus Granér, Jonah Williams und viele mehr diese Plattform genutzt um ihre Karriere auf das nächste Level zu heben.

Wir sind daher sehr gespannt, wer dieses Jahr den Sieg einfährt und mit Level 1 zum Shooten gehen darf.

Alle SuperUnknown XV Finalisten

#1 Remco Kayser

#2 Parker Novell

#3 Jessy Desjardins

#4 Jacob Belanger

#5 Calvin Barrett

#6 Simon Bartik

Alle Infos und Videos zu den Semi-Finalisten sowie dem Wildcard-Voting findet ihr auf der nächsten Seite.

SuperUnknown XV Semi-Finalists

Alle Semi-Finalists

Die Judges des SuperUnknown XV Video-Contests haben wirklich keinen leichten Job gehabt in den letzten Wochen. Insgesamt 90 talentierte Freeskier haben ihre Videos an Level 1 geschickt und hoffen auf einen der insgesamt 10 Spots für das SuperUnknown Finalists Shooting im Winter Park Resort (Colorado) Ende April.

Diese Woche werden nun von Level 1 nach und nach die Semi-Finalists veröffentlicht. Neun Fahrer, die bisher nicht bekannt sind, haben ihren Platz im Finale bereits sicher, der zehnte und letzte Spot geht an einen der Semi-Finalists und wird über ein Online-Voting bestimmt.

Bis zum nächsten Wochenende werden alle Videos veröffentlicht sein und ab Samstag, den 24. März 2018, startet dann das Voting für den letzten Finalisten.

Update vom 25. März 2018: Das Public Voting ist ab sofort online. Votet für euren Favortiten und helft dem Fahrer den letzten Platz im SuperUnknown XV Finale zu bekommen!

Wir werden diesen Artikel täglich aktualisieren und die jeweils neuesten Semi-Finalists Videos einfügen.

Alle SuperUnknown XV Semi-Finalists

#1 Aki Vallioniemi

#2 Tuukka Pöri

#3 Robert Ruud

#4 Justin DL

#5 Dane Kirk

#6 Ben Zins

#7 Mike Cappola

#8 Mark Draper

#9 Johannes Rohrmoser

#10 Connor Crabbe

#11 Dane Kirk

#12 Jack Finn

#13 Cody Wilder

#14 Eero Haukkala

#15 Phil Gaucher

#16 Simon Grissemann

© Primesports.de