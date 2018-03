Team Trouble – Skate-Contest in LAAX

Beim Team Trouble ist jeder willkommen! Und mitmachen kann am Freitag jeder und jede, die Lust dazu haben. Dann finden nämlich folgende offenen Contests statt: Cash for Tricks, Funniest Trick, Highest Air. Einfach freitags in die Freestyle Academy in LAAX Murschetg kommen, anmelden, tricksen und abräumen.

Dass die internationale Skateboard Szene am diesem Wochenende nachhaltig auf LAAX schaut und "Big Names" bereits für 2019 angeklopft haben, beim Team Trouble dabei zu sein, bestätigt und begründet Organisator Cédi Romanens von der Freestyle Academy LAAX: "Wir sind ein gutes Resort. Einen Event, der so gut auf die Fahrer schaut, gibt es sonst nicht. Dass wir ein Invitational machen ist schon mal einmalig." Ausserdem betont Cédi, selbst passionierter Skater, dass die Rider die Atmosphäre und das Drumherum lieben: "Sie schlafen im Riders Hotel, sie skaten den Event in der Freestyle Academy, sie haben Parties im Riders Club, gehen ihr Bier trinken im Indy: Die Fahrer treffen sich nonstop, das gibt gleich einen familiären Groove. Und am Samstag zum Finale gehen sie dann voll ab." Team Trouble in LAAX!