The Crap Show 2017/18 – 4th Episode

Die Crap Show aus Laax macht da weiter wo sie aufgehört und bringt den nächsten mega Edit auf eure Bildschirme!

Episode 3

James Niederberger testet Korua's neuen "Otto", Snowpark Laax OG James Caviezel taucht für einen Cameo-Auftritt auf, Lars Popp macht seinem Namen alle Ehre und Shaper Matthias Wattinger nimmt seine Arbeit auf der P60 unter die Lupe.

>> Den Sound für die neue Episode liefern übrigens "A Dog's Revenge", die sich am 30.03.2018 im Riders Hotel die Ehre geben!

James Niederberger's Part

Episode 2

Fahrer: Hitsch Haller, Luca Kuppelwieser, Celia Petrig, Lucas Baume, Leandro Eigensatz, Elio Fumagalli

Episode 1

Die Crap Show aus LAAX ist ready für die neue Saison und legt gleich ordentlich los mit diesen fünf Minuten vollgepackt mit der feinsten Action aus dem Park am Crap Sogn Gion. Der vergangene Dezember hat das Resort mit massig Schnee beschenkt und so waren die Bedingungen im Park von Beginn an vom allerfeinsten. Enjoy!

Fahrer: Jonas Junker, Boris Mouton, Elio Fumagalli, Lars Popp, Florian Fischer

Filmed by: Blume, Mathias Wittwer & Yannick Pellet

Edited by: Blume

Die Crap Show aus LAAX bläst zum finalen Angriff! Mit James Niederberger, Dave Djité, Severin Van Der Meer, Luca Kuppelwieser, Max Buri und vielen mehr.

"Ihr dachtet, die 16/17 Crap Show-Saison war zu Ende, nachdem wir euch die Outtakes präsentiert haben? Von wegen! Wir sind zurück und hauen noch eine Folge mehr raus, um euren Winter-Stoke nach oben zu treiben! Diese Folge ist ein Wirbelsturm aus Pipeslashes, Park-Cruising, Zerstörung der P60… Und das alles mit einer bunten Crew einiger eurer Lieblings-Locals aus LAAX und regelmäßigen Besuchern. Es ist nie zu früh, wieder vom Winter zu träumen, manche von uns tun es den ganzen Sommer lang. Bis es wieder soweit ist, genießt die finale Episode der vergangenen Saison und lasst sie eure Vorfreude auf die kommende steigern. Macht euch keine Sorgen, es dauert nicht mehr lange!"

Starring: Gabriele Torriani, James Niederberger, Dave Djité, Severin Van Der Meer, Luca Kuppelwieser, Max Buri, Moritz Thönen, Lucas Baume aka Young Doli & Florian Fischer

Filmed by: Blume, Mojo, David Vladyka

Edited by: Blume

Outtakes

Die Crap Show aus LAAX hat uns mit einer Menge Banger-Edits versorgt. Doch zu jedem erfolgreichen Video gehören auch eine Menge Outtakes. Hier sind die besten.

"Snowboarden zu filmen ist nicht immer so glamourös wie man gerne denkt, wenn man sich einen fertigen Edit oder einen Film anschaut. Es spielen viele unterschiedliche Faktoren mit hinein, einen Trick zu landen und einwandfreies Footage zu sammeln. Auf jeden auf Film gebannten First Try kommen mindestens genau so viele Fuck-ups. Manchmal wirst du ausgeknockt, nur um gleich wieder aufzustehen, über den Bail zu lachen und zum Inrun zurückzulaufen. Aber manchmal reicht das nicht und der Sturz endet mit einem Heli-Flug ins Krankenhaus. All das gehört dazu. Du weißt nie genau, wie es zu Ende gehen wird und die meisten Pannen landen nicht in der finalen Version des Videos. Also lehnt euch zurück und genießt dieses Best-of der Outtakes aus der vergangenen Saison der Crap Show. Und denkt daran: Stay safe!"

Music by: t'as pas un euro soundcloud.com/taspasuneuro/03-free-ep-egoiste-ftzee

Filmed by: Blume/Mojo/Annina Gujan/David Vladyka

Edited by: Blume

Supported by LAAX

Episode 6

Starring: James Niederberger, Aaron Schwartz, Mike Knobel, Raphi Rocha, Thomas Stöckli, Stale Sandbech, Len Jørgensen, Luca Kuppelwieser, Max Buri, Joos Caviezel, Mario Feltscher, Patrick Camenzind, Jeron Lohner

Episode 5

Starring: James Niederberger, Joel Staub, Michael Schärer, Martin Lässer, Yannick Messmer, Lou Staub

Episode 4

Starring: Nick Pünter, Markus Keller, Matthias Wattinger, Jah Harris, Nicolas Huber & Moritz Thönen

Episode 3

Starring: Kevin Trammer, Jah Harris, Lucas Baume aka Young Doli and Ludvig Billtoft

Episode 2

Starring: Leandro Eigensatz, Severin Van Der Meer, David Hablützel, Elio Fumagalli, Lou Staub, Lucas Baume aka "Young Dolli", Jonas Junker & Florian Fischer

Episode 1

Starring: Elio Fumagalli, Yannick Messmer, Linus Manser, Myrionymos Baikouzis, Elena Könz, Celia Petrig, James Niederberger, Jonas Hasler, Cederic Neff, Nick Pünter, Florian Fischer

