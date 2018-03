UPDATE: Xtreme Verbier: Freeride World Tour-Finale verschoben

Felix Schäfer -

Aufgrund der Wetterbedingungen wird das Finale der Freeride World Tour in Verbier nicht wie geplant 30. oder 31.03. stattfinden können. Der 1. April bleibt aber nach wie vor eine Möglichkeit.

Live-Webcast

Thomas Feurstein (AUT), Gesamtführender bei den Snowboardern vor Gigi Rüf (AUT), freut sich ebenfalls auf das große Finale: "Da wird es nochmal richtig spannend. Wir haben bereits Bilder vom Hang bekommen. Er schaut dieses Jahr echt gut aus. Obwohl ich aktuell im Ranking führe, darf ich nicht locker lassen. Gigi und Davey Baird haben definitiv noch eine Chance, mir die Führung abzunehmen."

Manuela Mandl (AUT), die bei den Snowboarderinnen die Rangliste anführt, sagte: "Die Saison ist für mich viel besser verlaufen als erwartet. Ich bin gerade extrem glücklich und genieße jeden Turn. Natürlich wäre der Titel extrem cool, aber ich habe mein Saisonziel mit der Requalifikation für nächstes Jahr schon erreicht. Ich war ja noch nie am Bec des Rosses, das wird also interessant. Der Bec schaut heuer extrem gut aus, das wird sicher richtig schön zum Snowboarden!"

Im Event-Village kermesse in Verbier finden die ganze Woche über Partys und Events für die Freerider und Fans aus aller Welt statt. Neu in diesem Jahr ist das Xtreme Verbier Party Festival mit Top-Bands, DJs und Partys in legendären Nightlife-Hotspots wie Pub Mont Fort, Le Farinet, Le Crock No Name, Le Rouge und L’Etoile Rouge. Am Berg haben die Zuschauer in der brandneuen Audi Viewing Area am Fuß des Bec des Rosses einen optimalen Blick auf das Wettkampfgeschehen. Ein riesiger Bildschirm, Essen und Getränke sowie ein Live-Kommentator warten hier auf die Gäste. Neben dem FWT-Contest findet am Wochenende auch ein 3-Sterne-Wettbewerb der Freeride Junior Tour (FJT) by Head statt. Der Nachwuchs startet in den Kategorien U 14 und 14 bis 18 Jahre.

>> Freeride Junior World Championships: Kappl, Österreich

Jazmine Erta aus Italien und Jesse Aves aus den USA sichern sich bei den Freeride Junior World Championships im österreichischen Kappl die obersten Podiumsplätze!

Der Stopp der Freeride Junior World Championchips im österreichischen Kappl steht bevor. Als Zeitfenster haben sich die Veranstalter das Fenster vom 21. bis 23. März 2018 gesetzt, doch nachdem die Wettervorhersage für den kommenden Donnerstag am besten aussieht, wird der Contest wohl auch an diesem Tag über die Bühne gehen.

Highlights

Results Women Snowboard

von links: Anna Martinez, Jazmine Erta, Heidi Farmer | © Freeride Junior World Championships

Jazmine Erta, Italien Anna Martinez, Frankreich Heidi Farmer, Kanada

Winning Run: Jazmine Erta

Results Men Snowboard

von links: Holden Samuels, Jesse Aves, Andrew Kraatz | © Freeride Junior World Championships

Jesse Aves, USA Holden Samuels, USA Andrew Kraatz, USA

Winning Run: Jesse Aves

>> Freeride World Tour – Gigi Rüf, Elias Elhardt & Thomas Feurstein siegen in Fieberbrunn, Österreich

Freeride World Tour – Fieberbrunn, Österreich

24 Stunden mit Gigi Rüf

Ergebnisse

Gigi Rüf Elias Elhardt Thomas Feurstein Clement Bochatay Sammy Luebke

Steht kurz vor seinem ersten Freeride World Tour-Stopp in Fieberbrunn: Elias Elhardt

Österreichs Freeride-Hotspot Fieberbrunn ist bereits seit 2011 jährlich Schauplatz der einzigen Etappe der FWT im deutschsprachigen Raum. Der bis zu 70 Grad steile und 600 Höhenmeter hohe Nordhang des Wildseeloder (2.118 Meter) bietet den Freeridern weite Powder-Felder, ist aber auch mit zahlreichen Felsen und Rinnen durchsetzt. Der Stand in der Gesamtwertung nach diesem Tourstopp ist entscheidend: Nur die besten 13 der 25 Skifahrer, sechs der acht Snowboarder, sechs der acht Skifahrerinnen und vier der sieben Snowboarderinnen dürfen in Verbier um den Titel kämpfen und sind für die FWT 2019 qualifiziert.

Thomas Feurstein aus Schruns (AUT) fährt bisher eine starke Saison und belegt Rang 2. Er meint: "Letztes Jahr bin ich den Wildseeloder zum ersten Mal gefahren und war gleich begeistert. Das Besondere ist für mich die Kombination aus den steilen Bigmountain-Features am Anfang und den Möglichkeiten für allerlei Tricks im unteren Bereich des Hangs. Mein Run letztes Jahr ist leider nicht ganz so aufgegangen wie geplant – deshalb bin ich dieses Jahr umso motivierter!" Ebenfalls in Fieberbrunn am Start: Gigi Rüf, der dank einer Wildcard seine Wildseeloder-Premiere feiern wird und auf Rang 4 der Gesamtwertung liegt.

Die Wiener Snowboarderin Manuela Mandl, 4. in der Gesamtwertung, ergänzt: "Dieses Jahr liegt extrem viel Schnee am Wildseeloder, deswegen können wir einige neue Lines und Kombinationen befahren, das wird also sicher spannend. Ich freue mich auch schon wieder auf meine Shred-Buddies und die Familie im Ziel und werde natürlich mein Bestes geben!"

Timetable

Samstag, 10. März 2018

08.30 Uhr: Contest am Wildseeloder, Zuschauerbereich Lärchfilzkogel (Contest Village)

12.30 Uhr: FWT-Flower-Zeremonie, Zielbereich

17.30 Uhr: Siegerehrung, Talstation Streuböden

21 Uhr: FWT Freeride Party, Enzianhütte & S4

Sonntag, 11. März 2018

09 Uhr: Wettbewerb Freeride Junior Tour am Wildseeloder

15.30 Uhr: Siegerehrung Freeride Junior Tour, Talstation Heuböden

>> Freeride World Tour – Vallnord-Arcalis, Andorra

Freeride World Tour – Vallnord-Arcalis, Andorra

"Hold the line" heißt das Motto des dritten Stopps der diesjährigen Freeride World Tour in Vallnord-Arcalis, der Freeride-Hauptstadt in Andorra.

Der Auftakt in Andorra gehörte den Snowboardern. Thomas Feurstein (AUT) bestätigte seine starke Form und sicherte sich bereits seinen dritten Podestplatz in dieser Saison. Der Vorarlberger holte mit einer ganzen Serie von Airs 84,33 Punkte und damit Platz zwei. Sieger wurde Titelverteidiger Sammy Luebke (USA) mit 90,33 Punkten. Den dritten Platz sicherte sich Gigi Rüf (AUT), der mit einem Backside 360 und viel Style 80 Punkte sammelte. Thomas Feurstein sagte: "Mein Run ist gut gelaufen. Ich habe noch kurz vor dem Start wegen meiner Linie gezweifelt, aber ich war dann froh, dass ich sie so gewählt habe. Es hat Spaß gemacht und war ein cooler Contest. Ich freue mich schon auf Fieberbrunn!"

Manuela Mandl, die schon den Auftakt-Event in Kanada gewonnen hatte, zeigte eine aggressive Fahrt mit zwei hohen Sprüngen und holte mit 78 Punkten ihren zweiten Saisonsieg. Platz zwei und drei gingen an Audrey Hebert (CAN) mit 70,67 Punkten und Titelverteidigerin Marion Haerty (FRA) mit 67,33 Punkten. Manuela Mandl sagte: "Der Schnee war gut, aber nicht immer leicht zu handlen. Ich war vor dem Run extrem aufgeregt und bin jetzt superhappy, weil ich mich auf dem besten Weg zur Re-Qualifikation für nächstes Jahr befinde."

Results Women

von links: Audrey Hebert, Manuela Mandl, Mario Haerty | © FWT/D.Daher

Manuela Mandl, AUT Audrey Hebert, CAN Marion Haerty, FRA

Results Men

von links: Thomas Feurstein, Sammy Luebke, Gigi Rüf | © FWT/D. Daher

Sammy Luebke, USA Thomas Feurstein, AUT Gigi Rüf, AUT

Starterliste Snowboard Women

Erika Vikander, USA

Shannan Yates, USA

Wakana Hama, JPN

Manuela Mandl, AUT

Audrey Hebert, CAN

Anna Orlova, RUS

Marion Haerty, FRA

Starterliste Snowboard Men

Thomas Feurstein, AUT

Davey Baird, USA

Sammy Luebke, USA

Clement Bochatay, FRA

Blake Hamm, USA

Gigi Rüf, AUT

Christoffer Granbom, SWE

Thomas Rich, SPA

Jonathan Penfield, USA

>> FWT-Stopp in Kicking Horse

Freeride World Tour – Stopp von Hakuba in Kicking Horse nachgeholt

Der Stopp der Freeride World Tour in Hakuba musste aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen abgesagt werden und wurde in Kicking Horse nachgeholt. Und wieder landete Thomas Feurstein auf dem Podium…

Auch der zweite FWT-Event innerhalb von zwei Tagen verwöhnte die Rider mit besten Bedingungen. Neuschnee und Sonne warteten am "Truth and Dare" auf 2350 m, einem nordnordwestlich ausgerichteten Hang mit 360 Höhenmetern und einem durchschnittlichen Gefälle von 46 Grad.

Thomas Feurstein landete zweimal in kürzestem Abstand auf dem Podium der Freeride World Tour | © FWT/D. Daher

Thomas Feurstein aus Schruns (AUT) holte sich nach seinem gestrigen zweiten Rang heute den nächsten Podiumsplatz: Er glänzte mit einem Backside 360 sowie zwei weiteren Sprüngen und fuhr mit 68 Punkten auf Platz drei. Zweiter wurde der Sieger von gestern, Davey Baird (USA), der mit einem flüssigen Lauf und drei Drops 69 Punkte sammelte. Der Sieg ging an Jonathan Penfield (USA), der drei Grabs zeigte und 70 Punkte holte. Gigi Rüf (AUT) fuhr einen stylishen Run, blieb aber einmal in abrutschendem Oberflächenschnee hängen und erhielt daher Abzüge bei Flüssigkeit und Kontrolle. Mit 65 Punkten belegte der Vorarlberger Platz vier.

"Es hat super Spaß gemacht. Ich konnte meinen 360 und den Sprung am Felsen oben stehen, es lief heute ziemlich gut für mich!" – Thomas Feurstein

Wakana Hama (JPN), die eigentlich im Boardercross zu Hause ist, holte mit einer technisch schwierigen Linie 66,33 Punkte und damit gleich bei ihrem ersten FWT-Auftritt den Sieg. Platz zwei ging an Erika Vikander (USA), Titelverteidigerin Marion Haerty (FRA) wurde Dritte. Manuela Mandl (AUT) aus Wien, Siegerin des Auftaktevents, stürzte gleich zu Beginn des Laufs im Steilhang und musste sich mit Platz sieben zufriedengeben.

Results

v.l.n.r.: Erika Vikander, Wakana Hama, Marion Haerty | © FWT/D. Daher

Snowboard Damen 1. Wakana Hama, JPN 2. Erika Vikander, USA 3. Marion Haerty, FRA



v.l.n.r.: Davey Baird, Jonathan Penfield, Thomas Feurstein | © FWT/D. Daher

Snowboard Herren 1. Jonathan Penfield, USA 2. Davey Baird, USA 3. Thomas Feurstein, AUT



>> Kicking Horse: Manuela Mandl & Thomas Feurstein sichern sich Platz eins und zwei

Freeride World Tour – Manuela Mandl & Thomas Feurstein sichern sich Platz 1 und 2

Manuela Mandl & Thomas Feurstein sichern sich Platz 1 und 2 | © FWT/D. Daher

Gute Ergebnisse für die österreichischen Freerider beim Freeride World Tour-Stopp in Kicking Horse: Manuela Mandl siegt bei den Damen & Thomas Feurstein sichert sich Platz zwei. Alle weitere Ergebnisse und das Highlight-Video gibt's hier.

Zum ersten Mal seit 2014 gab es wieder einen Stopp der Freeride World Tour in Kanada. Kicking Horse in British Columbia begrüßte die Fahrer mit einer Menge Neuschnee. Zunächst sehr wolkenverhangen, brach im Laufe des Contests immer öfter die Sonne zwischen den Wolken hindurch und sorgte für beste Bedingungen. Auf dem Hang "Ozone" konnten die Fahrer zwischen zwei Startpositionen auf 2.504 und 2.454 Meter wählen. Das Ziel auf dem südöstlich exponierten Hang mit durchschnittlichem Gefälle von 44 Grad lag auf 2.180 Meter.

Den Auftakt beim FWT-Stopp in Kicking Horse machten die Snowboarder. Thomas Feurstein startete von der unteren Position und legte mit einer flüssigen Fahrt, in die er einige Tricks einbaute, ordentlich vor und kam auf 78 Punkte. Getoppt wurde sein Run nur von Davey Baird, der für seinen mit viele Sprüngen gespickten Run 88,67 Punkte bekam. Blake Hamm erfuhr sich 68 Punkten. Gigi Rüf, der mit einer Wildcard an den Start gegangen war und dessen Run mit großer Spannung erwartet wurde, stürzte leider und musste sich mit dem 6. Platz zufrieden geben.

Manuela Mandl, über deren Island-Trip ihr in unserer aktuellen Ausgabe lesen könnt, hatte sich über fünf Siege bei der Freeride World Qualifier 2017 qualifiziert und bekam für ihren kreativen und flüssigen Run ganze 80 Punkte. Anna Orlova kam auf 69,33 Punkte und damit Platz zwei vor der Titelverteidigerin Marion Haerty mit 65 Punkten auf Platz drei.

„Ich bin überglücklich! Obwohl ich bei einem Absprung an einem Stein hängengeblieben bin, konnte ich alle Sprünge stehen.“ – Manuela mandl

Highlights-Video

Results Kicking Horse

v.l.n.r.: Anna Orlova, Manuela Mandl, Marion Haerty | © FWT/D. Daher

Snowboard Women 1. Manuela Mandl, AUT 2. Anna Orlova, RUS 3. Marion Haerty (FRA)



v.l.n.r.: Thomas Feurstein, Davey Baird, Blake Hamm | © FWT/D. Daher

Snowboard Men Davey Baird, USA Thomas Feurstein, AUT Blake Hamm, USA



>> älter: Update Hakuba

Update von der Freeride World Tour: Aufgrund der eisigen und sehr wechselhaften Wetterbedingungen muss der Stopp in Hakuba, Japan, leider abgesagt werden.

Update: Der Auftaktevent der Freeride World Tour im japanischen Hakuba kann auch am letzten möglichen Wettkampftag des Wetterfensters, dem 27. Januar 2018, nicht stattfinden. Die Veranstalter mussten den Wettbewerb aus Sicherheitsgründen absagen. Die teilweise eisigen und sehr wechselhaften Schneebedingungen im Wettkampfhang waren für die Fahrerinnen und Fahrer zu gefährlich. Der Contest soll nun bei einem der nächsten drei FWT-Tourstopps in Kicking Horse, Golden, BC (Kanada), Vallnord-Arcalís (Andorra) oder Fieberbrunn (Österreich) nachgeholt werden.

"Sicherheit hat bei der Freeride World Tour oberste Priorität", betonte der CEO der FWT, Nicolas Hale-Woods. "Manchmal muss man sich zurückziehen, wenn die Bedingungen in den Bergen ungeeignet sind. Unser Aufenthalt in Japan und die Zusammenarbeit mit dem Organisationskomitee von Hakuba waren fantastisch. Wir freuen uns auf unsere Rückkehr im nächsten Jahr."

"Wir respektieren die Entscheidung der FWT, keinen Wettbewerb in Hakuba abzuhalten. Sicherheit steht immer an vorderster Stelle", sagte Fumitoshi Ohta, der Präsident des Organisationskomitees der FWT Hakuba. "Wir glauben fest daran, dass wir nächstes Jahr einen Event der Freeride World Tour hier in Hakuba erleben werden und die Fahrer durch ihre Linien die Vorzüge dieser Region zeigen können."

Und was treibt Gigi Rüf in der Zwischenzeit? Eigentlich wollte er ja bei der Freeride World Tour in Japan seit langem mal wieder einen Contest bestreiten…

Ein Beitrag geteilt von GiGi RüF (@gigiruef) am Jan 26, 2018 um 12:19 PST

>> ältere News

Nachdem Travis Rice im vergangenen Jahr mit seiner überraschenden Teilnahme beim Stopp der Freeride World Tour in Hakuba den Contest ins internationale Rampenlicht rückte, gibt es nun mit Gigis und Tadashis Zusage für 2018 eine weiteres Highlight.

Japan und Gigi sind alte Bekannte | © Matt Georges

Zwei absolute Snowboardlegenden erhalten Wildcards für den ersten Stopp der Freeride World Tour 2018: Gigi Rüf und Tadashi Fuse ergänzen beim Tourauftakt vom 20. bis 27. Januar 2017 im japanischen Hakuba das Starterfeld der qualifizierten Freeride-Pros.

© Daisuke Nogami

Die Freeride World Tour (FWT) hat ihren offiziellen Kalender für die Saison 2018 bekanntgegeben. Die Tour expandiert nach Asien und umfasst dieses Jahr zwei völlig neue Stopps. Das Auftakt-Event findet Ende Januar in Hakuba in Japan statt. Kurze Zeit später folgt die Rückkehr nach Kanada, wo die Tour erstmals im Kicking Horse Mountain Resort bei Golden in British Columbia Halt macht. In diesen erstklassigen Freeride-Destinationen treten insgesamt 45 Rider in vier Kategorien an: Ski Damen und Herren sowie Snowboard Damen und Herren. Auf den dritten Stopp Anfang März in Vallnord-Arcalís, Andorra, folgt vom 9. bis 15. März 2018 die Vorentscheidung in Fieberbrunn in Österreich. Nach diesem vierten Halt wird ein Schnitt gemacht und nur die besten Fahrerinnen und Fahrer dürfen zum großen Finale in Verbier in der Schweiz reisen.

NEU: Hakuba, Japan: The winter begins 20. bis 27. Januar 2018 NEU: Kicking Horse, BC: Time to get rowdy 03. bis 09. Februar 2018 Vallnord-Arcalis, Andorra: Hold the line 01. bis 07. März 2018 Fieberbrunn, Österreich: Crunch time 09. bis 15. März 2018 Verbier, Schweiz: The Grand Finale 31. März bis 08. April 2018

Wer geht bei der Freeride World Tour an den Start?

Das Starterfeld der FWT 2018

Frauen: Marion Haerty (FWT-Champion 2017), Anne-Flore Marxer, Audrey Hebert, Shannan Yates, Manuela Mandl, Erika Vikander

Männer: Sammy Luebke (FWT-Champion 2017), Jonathan Penfield, Davey Baird, Christoffer Granborn, Ralph Backstrom, Thomas Feurstein, Blake Hamm, Clément Bochatay

Zur Erinnerung, das ist der Winning-Run vom Finale in Verbier von Sammy Luebke aus der vergangenen Freeride-Saison:

Sammy Luebke – FWT Champion 2017

