Wir verlosen zwei G-Shock GLS 5600!

Felix Schäfer -

So kurz vor Ostern haben wir noch ein ziemlich dickes Ei für euch im Korb! Zwei glückliche Gewinner dürfen sich über eine brandneue G-Shock GLS 5600 freuen!

G-Shock GLS 5600 | © G-Shock

G-Shock und Snowboarden verbindet eine lange gemeinsame Geschichte und war zum Beispiel ein ganz früher Sponsor vom Air & Style. Auch heute unterstützt das Brand noch immer einige Snowboarder, wie etwa Kazu Kokubo, Louie Vito oder hierzulande Mario Wanger. 2018 ist ein großes Jubiläumsjahr für die Marke und deshalb bekommt ihr jetzt auch die Möglichkeit, eine der beiden oben abgebildeten Modelle zu gewinnen: Eine Weiterentwicklung der ikonischen DW-5600 hält die G-LIDE Serie bereit. Als Uhr für Wassersportler und Surfer konzipiert, halten diese kompakten GLS-5600CL Modelle mit Stoffarmband Temperaturen von bis zu -20 Grad stand.

So könnt ihr gewinnen

Beantwortet uns per E-Mail folgende Frage: "Bis zu wie viel Grad unter Null könnt ihr die G-Shock GLS 5600 einsetzen?" Teilnahmeschluss ist der 11. April 2018, 17 Uhr.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Bei Mehrfachteilnahme oder falschen Angaben kann ein Ausschluss vom Gewinnspiel erfolgen. Der Gewinner wird unter den Teilnehmern durch Losentscheid ermittelt und anschließend per FB-Nachricht oder E-Mail benachrichtigt. Sollte sich der Gewinner innerhalb von 14 Tagen nach der Benachrichtigung nicht melden, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird nach demselben Vorgehen ein Ersatzgewinner ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

