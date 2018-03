YT Rolling Circus 2018 – Teste die Bikes von YT in deiner Nähe

Felix Heine -

An zwölf europäischen Standorten geht der YT Rolling Circus wieder auf Tour und gibt dir die Möglichkeit die 2018er Bikes in deiner Nähe zu testen. Außerdem feiert YT im Bikepark Osternohe sein 10-jähriges Jubiläum. Hier gibt es alle Termine und Infos zur Tour.

YT Rolling Circus 2018

Egal ob Jeffsy, Capra oder Tues. Beim YT Rolling Circus gibt der Forchheimer Hersteller auch 2018 erneut die Möglichkeit die YT Bikes deiner Wahl und die YT Familie kennen zu lernen. Mit einer gut bestückten Testflotte macht Young Talent an acht in Deutschland und Österreich und vier weiteren Standorten im europäischen Raum Halt.

Gelegenheiten, bei einem Event vorbeizuschauen, gibt es zwischen März und Dezember 2018 reichlich. Dann reist der Rolling Circus durch Europa, USA, Kanada, Asien, Mittelamerika und Ozeanien und schlägt seine Zelte bei den größten Bikeparks, Trailcentern und Bike-Festivals auf. Highlights wie Crankworx Rotorua und Whistler stehen dabei ebenso auf der Liste der Stopps, wie eine Tour durch Großbritannien und der Europa-Auftakt beim Bike-Festival in Riva. Die Locations bieten die besten Testbedingungen, um sich von der Performance eines YT selbst zu überzeugen.

Höhepunkt der Europa-Tour wird die YT Family Reunion im Bikepark Osternohe, denn YT feiert dort das 10-jährige Jubiläum. Beste Gelegenheit für alle YT Fans, Bikes zu testen, mit dem YT MOB zu shredden oder einfach auf ein original YT Family Bier vorbei zu kommen.

Neben den 2018er Bikes besteht die Möglichkeit die YT-Family, darunter Aaron Gwin und Andreu Lacondeguy kennen zu lernen

Je nach Stopp stehen Jeffsy, Capra oder Tues in sämtlichen Größen und Ausstattungen zum Testen bereit. Die YT Service-Crew hilft mit einer fachgerechten Beratung weiter, während die YT Teamfahrer mit Signing Sessions für "Good Times" sorgen. Die YT Family ist heiß auf die neue Saison und kann es kaum erwarten, die Rolling Circus Tour 2018 zusammen mit ihren Besuchern zu einem gelungenen Event zu machen. Die Ausleihe eines Testbikes ist übrigens kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gilt das Motto: First come, first served.

Die Termine

EUROPA

28.04. bis 01.05. Bike Festival Riva, Riva del Garda (IT)

11.05. bis 14.05. Forest of Dean (UK)

18.05. bis 20.05. Revolution Bike Park (UK)

01.06. bis 03.06. Velo Vert Festival, Villard-de-Lans (FR)

15.06. bis 17.06. Bike Opening Sölden, Sölden (AT)

23.06. bis 24.06. Bikepark Beerfelden (DE)

30.06. bis 01.07. Family Reunion, Bikepark Osternohe (DE)

13.07. bis 15.07. Glemmride Festival, Hinterglemm (AT)

28.07. bis 29.07. Reschenpass (AT)

11.08. bis 12.08. St. Andreasberg (DE)

18.08. bis 19.08. Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis (AT)

25.08. bis 26.08. Bikewelt Schöneck (DE)

USA

19.04. bis 22.04 SEA OTTER CLASSIC, MONTEREY, CA

04.05. bis 06.05. FRUITA FAT TIRE FESTIVAL, FRUITA, CO

19.05. bis 20.05. YT DEMO, SEDONA, AZ

27.05. bis 28.05. ANGEL FIRE DEMO DAZE, ANGEL FIRE, NM

09.06. bis 10.06. YT DEMO SKYPARK, SANTA'S VILLAGE, CA

23.06. bis 24.06. SNOWMASS DEMO DAYS, SNOWMASS, CO

21.07. bis 22.07. YT DEMO, MAMMOTH, CA

28.07. bis 29.07. YT DEMO, BEND, OR

04.08. bis 05.08. YT DEMO, BELLINGHAM, WA

01.09. bis 02.09. YT DEMO, BIG BEAR, CA

15.09. bis 16.09. YT DEMO, OGDEN, UT

22.09. bis 23.09. OUTLIER OFFROAD, VAIL, CO

28.09. bis 30.09. YT DEMO, DURANGO, CA

06.10. bis 07.10. OUTER BIKE, MOAB, UT

KANADA

03.03. bis 04.03. VANCOUVER BIKE SHOW, VANCOUNVER, BC

22.06. bis 24.06. PLAID GOAT FESTIVAL, CANMORE, AB

10.08. bis 19.08. CRANKWORX WHISTLER, WHISTLER, BC

OZEANIEN

17.03. bis 25.03. CRANKWORX ROTORUA, ROTORUA (NZL)

Dezember 2018 CANNONBALL FESTIVAL (AUS)

PANAMA

13.01. bis 14.01. LA YEGUADA, RESERVA FORESTAL LA YEGUADA, PANAMA

18.01. bis 21.01. PANAMA OFF ROAD, CHIRIQUÍ, PANAMA

27.01. bis 28.01. PANAMA BIKE FESTIVAL, PANAMA

17.02. bis 18.02. APAMEX NATIONAL DCH, CERMEÑO, PANAMA

NEPAL

16.02. bis 19.02. HIMALAYAN OUTDOOR FESTIVAL, HATTIBAN, NEPAL

04.04. bis 09.04. ASIAN ENDURO SERIES, JAWALAKHEL, NEPAL

Hier erfährst du mehr über die 2018er YT Modelle.

Weitere Infos und Updates findest du hier auf der YT Industries Webseite oder auf Facebook.

