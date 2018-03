Zweiter Tourstopp des Thule Freeride Testival 2018

Roman Lachner -

Am kommenden Wochenende 10 + 11. März 2018 findet in Warth-Schröcken am Arlberg der zweite Stopp des Thule Freeride Testival presented by BMW xDrive statt. Jede Menge Ausrüstung, ein starkes Rahmenprogramm und weitere Highlights wie die Thule Lounge und der BMW xDrive Shuttle erwarten die Teilnehmer im naturschneereichsten Skigebiet Europas.

Rund 30 Aussteller werden mit etwa 40 Marken vor Ort sein und das brandneue Freeride-Equipment (zum Teil sogar schon aus der Saison 2018/2019) zum kostenlosen Test zur Verfügung stellen. Ski, Snowboards, Brillen, Rucksäcke, LVS-Ausrüstung und noch einiges mehr warten darauf, im weitläufigen Freeride-Terrain von „Ski Arlberg“ ausprobiert zu werden.

Auch das Rahmenprogramm wurde im Vergleich zum Vorjahr nochmals erweitert. Die Skischule Warth bietet Freeride-Einsteigerkurse, geführte Touren und Freeride-Safaris. Black Diamond ermöglicht den Besuchern erste Einblicke in die Welt des "Ski Mountaineering" und beim „SAAC Lawinen-Quickie“ dreht sich alles rund um die Themen Sicherheit und Gefahrenprävention.

Auch die Freeride-Prominenz ist natürlich vor Ort. Der Thule-Athlet und ehemalige Doppel-Weltcupsieger Stephan Goergl lässt Teilnehmer mit seinem Programm „Goergl Intense“ einen ganz individuellen Ausflug in den Tiefschnee erleben. Beim „BMW Ride with the Pro“ dagegen kann man die beiden BMW Mountains Athleten Matthias „Hauni“ Haunholder und Matthias Mayr abseits der Pisten begleiten.

Ein weiteres Highlight ist der kostenfreie BMW xDrive Shuttle. Dieser bringt die Freerider den ganzen Tag über im nagelneuen BMW X3 vom Ende der besten Freeride-Abfahrten sicher und bequem zurück zum Testival-Gelände. Dort ist dann die gemütliche Thule-Lounge der perfekte Platz, um sich bei guter Musik, einem Getränk und einem Snack von „Houdek“ mit Gleichgesinnten über die besten Freeride-Lines auszutauschen.

Weitere Informationen zum Thule FreerideTestival presented by BMW xDrive auf www.freeride-testival.com

© Primesports.de