Andalusiens Golden Hour

Antonio Mayer -

Gestern brachen dank eines XL-Swells fast überall an Europas Atlantikküsten sehenswerte Wellen. Auch in Andalusien gab es gestern jede Menge Barrels zu sehen.

Andalusien zählt...

zu den besten Surf-Regionen Spaniens. Neben den Surfspots im Baskenland und in Galizien, sind die Sandbänke am untersten Zipfel des spanischen Festlandes am vielversprechendsten, um erstklassige Wellen zu finden. Die Gegend rund um die kleine Hafenstadt Cadiz ist voll von einladenden Beachbreaks, die bei passenden Swell- und Windverhätnissen ordentlich barreln können. Bestes Beispiel dafür, was die andalusischen Sandbänke für exzellente Wellen fabrizieren, sind diese Fotos von Cadiz-Local Jim Kenen. Der Spanier ist professioneller Fotograf und lichtet am liebsten die fantastischen Wellen ab, die seine Heimat zu den attraktivsten Surfzielen Spaniens machen.

So sieht es aus, wenn Jim andalusisches Gold findet:

