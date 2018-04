Arianna Tricomi und Kristofer Turdell feiern ihre Weltmeistertitel – Xtreme Verbier

Jörg Angeli -

Nach dem letzten Contest der Freeride World Tour 2018 in Verbier wurden nun alle Weltmeistertitel vergeben. Wer diese gewonnen hat und wer beim letzten Stopp nochmal auf Sendung gegangen ist, erfahrt ihr im Artikel.

Die Weltmeister der Freeride World Tour 2018 (FWT) stehen fest!

Beim letzten Freeride World Tour Contest der Saison 2018 wurden die Weltmeister gekrönt - Foto: freerideworldtour.com / J. Bernard

Beim Xtreme Verbier am extrem steilen und felsdurchsetzten Bec des Rosses in der Schweiz wurde die Wienerin Manuela Mandl (AUT) Dritte und damit neue Weltmeisterin bei den Snowboarderinnen. Der Sieg in Verbier ging an Marion Haerty (FRA). Bei den Snowboardern gewann Sammy Luebke (USA), der zum dritten Mal hintereinander auch Erster in der Gesamtwertung wurde.

Den Sieg bei den Skifahrern holte sich Mickael Bimboes (FRA); Kristofer Turdell (SWE) war schon vor der Veranstaltung als Weltmeister festgestanden. Im Feld der Skifahrerinnen siegte die neue Weltmeisterin Arianna Tricomi (ITA) vor Lorraine Huber (AUT) und Eva Walkner (AUT).

Der Tag begann für die Snowboarder mit blauem Himmel, im Laufe des Morgens zogen dann Wolken auf. Der Bec des Rosses (3223 m) empfing die Athleten mit sehr viel Schnee, der allerdings teilweise windverblasen und daher nicht einfach zu befahren war.

Ski Herren: Kristofer Turdell schon vor dem Contest ganz oben

Die drei besten Fahrer der Freeride World Tour 2018: Markus Eder (ITA), Kristofer Turdell (SWE) und Mickael Bimboes (FRA) - Foto: freerideworldtour.com / J. Bernard

Bei den Skifahrern stand Kristofer Turdell (SWE) bereits als Weltmeister fest, konnte aber wegen einer Verletzung nicht am Bec starten. Dennoch war der Sieg beim prestigeträchtigsten Freeride-Event der Welt heiß umkämpft.

Die Athleten zeigten herausragende Runs mit kreativen Linien und hohen Sprüngen. Mickael Bimboes (FRA), der Sieger des vierten FWT-Events in Fieberbrunn, überzeugte die Jury mit einem extrem hohen Cliffdrop im steilsten Hangbereich und holte sich damit den Sieg.

Zweiter wurde der 19-jährige Craig Murray (NZL), der zwei weite 360s in den Hang setzte. Knapp dahinter auf Platz drei landete Markus Eder (ITA), der einen 360 sowie einen Butter 360 zeigte. In der Gesamtwertung siegt damit Kristofer Turdell vor Markus Eder und Mickael Bimboes.

Highlights der Ski Männer (Video)



Ski Damen: Arianna Tricomi siegt in Verbier und holt den Weltmeistertitel nach Italien

Die drei besten Frauen der Freeride World Tour 2018: Eva Walkner (AUT), Arianna Tricomi (ITA) und Lorraine Huber (AUT) - Foto: freerideworldtour.com / J. Bernard

Hart umkämpft war der Wettbewerb bei den Skifahrerinnen. Arianna Tricomi (ITA) fuhr sehr flüssig und setzte eine ganze Serie von Sprüngen in den Hang. Das bedeutete den Sieg in Verbier und damit auch den ersten Platz in der Gesamtwertung. Platz zwei sicherte sich Titelverteidigerin Lorraine Huber (AUT), die einen technischen Lauf mit zwei hohen Cliffdrops zeigte.

Dritte wurde Eva Walkner (AUT), die zwei hohe Sprünge und einen doppelten Cliffdrop stand, aber Abzüge bei der Kontrolle erhielt. In der Gesamtwertung beendet sie die Saison auf Platz zwei vor Lorraine Huber.

„Ich bin mit meinem Run zufrieden, wir hatten leider ziemlich flaches Licht“, resümierte Eva Walkner. Lorraine Huber sagte: „Ich bin extrem glücklich, wie meine Linie aufgegangen ist. Ich bin sehr flüssig gefahren – das war Skifahren, wie ich es zeigen möchte. Ich fühle mich, als ob ich heute gewonnen hätte und bin sehr stolz, dass ich mich im Ranking noch vom letzten auf den dritten Platz vorarbeiten konnte.“

Die Winning Runs aus Verbier findet ihr auf der nächsten Seite.

Highlights der Ski Frauen (Video)

Fahrer: Eva Walkner - Foto: freerideworldtour.com / J. Bernard

Die Endergebnisse der Freeride World Tour 2018

Männer

Das Endergebnis der Männer bei der Freeride World Tour 2018

Frauen

Das Endergebnis der Frauen bei der Freeride World Tour 2018

Xtreme Verbier - Endergebnisse

Frauen

Das Endergebnis der Frauen beim Xtreme Verbier Contest der Freeride World Tour 2018

Männer

Das Endergebnis der Männer beim Xtreme Verbier Contest der Freeride World Tour 2018

Xtreme Verbier (Freeride World Tour 2018): Winning Runs

Männer

#1 Mickael Bimboes

#2 Craig Murray

#3 Markus Eder



Frauen

#1 Arianna Tricomi



#2 Lorraine Huber

#3 Eva Walkner

Alle Runs der Frauen (Full Replay)

