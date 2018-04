Beim Prime Snowboarding Whatsapp-Newsletter anmelden und Nitro X Drink Water-Bindung gewinnen

Felix Schäfer -

Meldet euch für unseren WhatsApp-Newsletter an und gewinnt mit ein wenig Glück eine Nitro X Drink Water-Bindung!

Nicht immer bekommt man über Social Media alle Infos und interessanten Geschichten mit, nicht selten tauchen spannende Storys durch die verschiedenen Algorithmen einfach nicht im News-Feed auf. Genau deshalb haben wir uns etwas Neues überlegt, damit ihr ab sofort nichts Wichtiges mehr verpasst: Unser WhatsApp-Newsletter versorgt euch regelmäßig mit den interessantesten News aus der Welt des Snowboardens. Und dafür müsst ihr nicht mehr tun, als unseren Channel zu abonnieren, und schon bekommt ihr die Updates direkt aufs Telefon.

>> Jetzt für den Prime Snowboarding Magazine-WhatApp-Newsletter anmelden

Natürlich kümmern wir uns auch darum, dass ihr zusätzlich zu den neuesten Infos auch etwas für euer Setup bekommt, haben uns mit Nitro Snowboards zusammengetan und verlosen unter den ersten 100 Neuanmeldungen diese ganz besondere Team-Bindung der Kollektion 2018/19:

Nitro X Drink Water

Nitro X Drink Water | © Nitro

"Drink Water ist ein öffentlicher Info-Dienstleister, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Leuten zu zeigen, dass Energy Drinks nicht cool sind. Viele sagen uns, wie gut sie es finden, dass wir eine 'Bewegung, kein Brand' gestartet haben. Das stimmt, wir haben diese Sache gestartet und die Namen derer, die auf dieser Bindung verewigt sind, haben die Bewegung zu dem gemacht, was sie heute ist. Am Ende des Tages ist Drink Water eine Erinnerung, gesünder zu leben und sich darüber Gedanken zu machen, was man kauft und was man anderen empfiehlt." – Austin Smith & Bryan Fox

Bryan & Austin | © Nitro

© Primesports.de