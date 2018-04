Blue Tomato eröffnet Shop in Passau

Felix Schäfer -

Nach München, Rosenheim & Regensburg eröffnet Blue Tomato nun in Passau seinen vierten Shop in Bayern. Schaut am 27. April zur Eröffnung in der Stadtgalerie vorbei!

Blue Tomato baut seine Shop-Infrastruktur weiter aus und eröffnet nun Ende April im unteren Geschoss der Stadtgalerie Passau seinen vierten Shop. Auf einer Fläche von rund 190 Quadratmetern könnt ihr euch nun bald mit Equipment, Klamotten, Zubehör usw. fürs Snowboarden, Skaten, Skifahren und vieles mehr eindecken.

Passau's Blue Tomato-Shop-Manager Ludwig Hargaßer | © Blue Tomato

"Ich arbeite jetzt seit über vier Jahren bei Blue Tomato und habe meine Ausbildung im Shop in München absolviert. Jetzt freue ich mich über die neue Herausforderung. Als leidenschaftlicher Skater und Snowboarder bin ich höchst motiviert, künftig mit meinem Team die Szene in Passau zu unterstützen. Ich freue mich, die lokale Community näher kennen zu lernen." – Ludwig

Zur Eröffnung gibt es vorab ein Facebook-Gewinnspiel, bei dem ihr ein komplettes Skate-Setup inklusive Schuhen gewinnen könnt!

Blue Tomato Passau
Kontakt

Stadtgalerie

Bahnhofstraße 1

94032 Passau

E-Mail: passau@blue-tomato.com

Öffnungszeiten

Montag: 10 bis 21 Uhr

Dienstag: 10 bis 21 Uhr

Mittwoch: 10 bis 21 Uhr

Donnerstag: 10 bis 21 Uhr

Freitag: 10 bis 21 Uhr

Samstag: 10 bis 21 Uhr

