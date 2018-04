Der Ritt des Jahres

Stephan Bernhard -

Am Wochenende wurde die WSL Big Wave Awards vergeben, die Oscars der Big Wave Surfer. Hier gibt es den heftigsten Ritt des Jahres zu sehen.

Der Award für den Ride of the Year

Den gab es für einen Ritt in Jaws am 28.Oktober von Ian Walsh und der sah so aus:

Als Preis gab es dafür 75.000 Dollar. Einen weiteren Award haben wir auf der nächsten Seite für euch.

Der Biggest Paddel Award...

geht zusammen mit 30.000 Dollar an Aaron Gold.

Und alles zum Award für die größte gerittene Welle, gibt es hier auf Prime-Surfing zu lesen.

