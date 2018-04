Beim "Camp Good Times" mit elooa und Nitro Snowboards könnt ihr die Zeit der legendären Summer-Camps wieder aufleben lassen und gemeinsam das Saisonende feiern!

Snowboarding is all about enjoying good times with friends! Deswegen lässt elooa beim "Camp Good Times" by Nitro Snowboards die Zeiten der legendären Summercamps aufleben. Zur mittlerweile vierten Auflage ist wie jedes Jahr die ganze Szene Europas eingeladen, gemeinsam den Abschluss der Saison zu feiern.

Dieses Jahr findet das Camp zum zweiten Mal im Kaunertal statt, jedoch wie immer mit einem ganz speziellen Park! Außerdem warten dieses Jahr zahlreiche Neuheiten auf euch: Ihr könnt das Camp ganze 7 Tage buchen und dabei zwischen Basic Unterkunft und 3 Sterne Hotel wählen. Zudem gibt es tägliche "Battle the Pros"-Contests mit tollen Preisen, Foto- und Film-Shootings, Video-Coachings, Partys sowie ein Girls-Special mit eigenem Coach für die Ladys und speziell aufs Shredden abgestimmten Yoga-Einheiten.

Zusammen mit dem Nitro Global Team und der elooa-Crew ist eine unvergessliche Zeit vorprogrammiert. Gute Musik, BBQ, Chill-Out-Area am Berg und ein kreatives Setup mit Obstacles für alle Könnerstufen sorgen für 100 % Spaß. Die Unterkünfte liegen in Bestlage in der Nähe des Gletschers und sind sportlich sowie modern ausgestattet.

So könnt ihr nicht nur auf dem Berg, sondern auch im Tal den Bär steppen lassen: Gemütliche Abende am Lagerfeuer, Skate-Sessions in der nahegelegenen Mini-Ramp, eine Runde Tischtennis oder Fußball – die Off-Snow-Aktivitäten sind grenzenlos. Jeder, der vom Winter noch nicht genug hat, ist hier genau richtig!

Das Camp startet am Sonntag, den 06.05.2018 im Hotel Tia Monte in Feichten. >> Hier geht's zur Buchung, bei ihr zwischen verschiedenen Packages wählen könnt!

>> "Home Sweet Home" mit elooa

Bei der zweiten Auflage des "Home Sweet Home" Camps von elooa presented by Blue Tomato ging's wie erwartet chillig und mit mächtig Spaß zur Sache.

Zur zweiten Auflage des elooa "Home Sweet Home Camp" presented by Blue Tomato lud elooa am vergangenen Wochenende insgesamt 30 Teilnehmer in die eigene Berghütte zu einem Freestyle-Wochenende der Extraklasse ein! Dieses Jahr wartete ein privater Snowpark direkt neben der Hütte und so konnten alle gleich nach der Ankunft am Freitag loslegen. Bei einem leckeren Abendessen in der gemütlichen Hütte haben alle die elooa-Coaches und Pros kennen gelernt und wurden auf das gemeinsame Wochenende eingestimmt.

Bei strahlendem Sonnenschein und besten Frühjahrs-Bedingungen ging's am Samstag in der Früh top motiviert los. Nach einem gemeinsamen Warm-up bildeten sich verschiedene Gruppen, um an den individuellen Freestyle-Skills mit den Pros und elooa-Coaches zu feilen. Außerdem konnten alle unter Anleitung ihre eigenen Wünsche äußern und so wurde der Snowpark stetig erweitert. Mittags gab's ein leckeres BBQ und alle konnten den ganzen Tag die neusten Nitro-Snowboards gratis testen. So wurde bis zum Sonnenuntergang fleißig geshreddet und die Zeit im privaten Backyard und der Berghütte bei guten Vibes und chilliger Atmosphäre in vollen Zügen genossen! Nach gemeinsamen Abendessen wartete dann noch ein ausführliches Video-Coaching auf die Teilnehmer. Am finalen Sonntag zeigten sich schnell Erfolge aller Teilnehmer und alles wurde gefilmt und von einem professionellen Fotografen festgehalten. Ein perfektes Hüttenwochenende ging somit zu Ende und ihr könnt euch schon jetzt auf das elooa Camp Good Times im Mai im Kaunertal freuen!

>> nächste Seite: Explorer Camp im Kleinwalsertal

Splitboard Explorer Camp im Kleinwalsertal

Das elooa Splitboard Explorer Camp presented by K2 Snowboarding und Marmot war das letzte Splitboard-Camp der diesjährigen Wintersaison. Dort erlebten die Teilnehmer am letzten Märzwochenende ein einzigartiges Bergabenteuer: Splitboarding und Übernachtung im Expeditionszelt auf über 2000 m! Mit frischem Neuschnee startete am Freitagmittag eine super gestimmte Truppe vom Ausgangspunkt im Tal in ein außergewöhnliches Wochenende. Mit K2-Splitboards unter den Füßen und Marmot-Expeditionsmaterial auf dem Rücken ging es in knapp drei Stunden hinauf zur Camp Base auf über 2000 m. Dort angekommen musste zuerst der Schlafplatz hergerichtet, die Expeditionszelte aufgestellt und ein Lagerfeuer errichtet werden. Im Anschluß gab es ein leckeres Abendessen und die feuchten Sachen wurden am Feuer getrocknet, sodass der ersten frostigen Nacht im Backcountry nichts mehr im Wege stehen konnte.

© elooa

Mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen am Samstagmorgen schlüpften alle aus ihren Schlafsäcken und es wurde erstmal ausgiebig in der Frühlingssonne gefrühstückt. Im Anschluß folgte eine traumhafte Splitboard-Tour durch frischen unverspurten Schnee hinauf zur 2241 m hohen Scharte, die einen beeindruckenden Rundblick auf die umliegenden Berggipfel ermöglichte. Nach einer wohlverdienten Brotzeit folgte ein mega Run durch feinsten Powder zurück zur Camp-Base. Ein unvergesslicher Tag endete somit mit einem grandiosen Sonnenuntergang und einem Abendessen am Lagerfeuer mit wärmenden Glühwein.

Nach einer weiteren frostigen Nacht auf Sonntag, mussten am Morgen nach dem Frühstück erst mal die Zelte abgebaut und alle Sachen gepackt werden. Danach wurden die Splitboards wieder angeschnallt und es folgte ein endlos langer Run zurück ins grüne Tal. Dort angekommen wurde das Testmaterial von K2, Marmot und BCA zurückgegeben und strahlende Gesichter ließen ein einzigartiges Bergabenteuerwochenende Revue passieren, wo es einstimmig hieß: "Danke elooa für die tolle Organisation und Servus bis zum nächsten Splitboard-Camp!" Somit ging die siebte elooa Splitboard-Saison presented by K2 Snowboarding erfolgreich zu Ende. Auch diesmal konnten zahlreiche Neulinge das Thema Splitboarding unter professioneller Anleitung bei den Basic Camps ausprobieren und die Fortgeschrittenen einzigartige Erlebnisse beim Biwakieren, auf Gletscherhochtouren oder in exotischen Regionen wie Svanetien und den Lofoten genießen. elooa bedankt sich bei allen Teilnehmern und Partnern für eine erfolgreiche Wintersaison und freut sich schon jetzt auf eine Fortsetzung im Winter 2018/19.

>> Pow Hunter Truck Camp am Arlberg

Pow Hunter Truck Camp

Letztes Wochenende gab es bei elooa für alle Powder-hungrigen Splitboarder wieder ein unvergessliches Highlight: der elooa Pow Hunter Truck presented by K2 Snowboarding startete die Suche nach Powder und wurde diesmal zwischen Arlberg und Paznauntal fündig.

Um das zu ermöglichen, wurde im Vorfeld nur das Datum festgelegt und die 14 Teilnehmer für zwei Tage in dem Expeditions-Hotel-Truck untergebracht. Somit konnten sie ortsunabhängig unterwegs sein und je nach Schneelage und Lawinengefahr mit Hilfe der erfahrenen Guides ausgewählte Touren durch feinsten unverspurten Powder fernab im Backcountry genießen.

Los ging’s am Freitagnachmittag um 16 Uhr in München und direkt weiter mit dem Truck nach Wald am Arlberg. Dort wurde bei Bedarf noch eine komplette K2 Splitboard-Ausrüstung sowie eine BCA Backcountry Access Lawinensicherheitsausstattung zur Verfügung gestellt und den Teilnehmern den Wochenendablauf sowie die geplanten Touren vorgestellt. Im Anschluß gab es ein leckeres Abendessen im Roots Restaurant und jeder konnte je nach Lust & Laune im davor geparkten Truck ins Bett kriechen.

Am nächsten Morgen startete die erste Tour von Stuben in Richtung der atemberaubenden Maroiköpfe und weiter hinauf zur Krachelspitze auf 2.686 m. Im Anschluss folgte ein endlos langer Run durch feinsten Powder fernab der Skigebiete mit über 2.500 Höhenmetern und zum Abschluss ein Banked Slalom zurück ins Tal, wo der Truck die strahlenden Gesichter einsammelte. Noch vor Einbruch der Dunkelheit stand ein Location-Wechsel ins Paznauntal an und danach ein wohlverdientes Abendessen in einer typischen Dorfstube mit viel Flüssigkeitsaufnahme, ehe es wieder zurück in die Schlafkojen ging. Am letzten Tag ging es wieder mit Liftunterstützung hinauf, diesmal in Richtung Gamsbergspitze. Zuerst durch tief verschneite und eingefrorene Wälder, immer der Sonne ein bisschen näher. Oben auf knapp 2.600 m angekommen bot sich strahlender Sonnenschein und eine fantastische Aussicht über das drunterliegende Nebelmeer. Noch einmal konnten alle Teilnehmer eine unvergessliche Powderabfahrt durch die endlosen Weiten im Paznauner Backcountry genießen, bevor sie am Nachmittag gemeinsam die Heimreise nach München antraten.

>> Pow Hunter Truck im Defereggental

Am Monatsanfang gab es bei elooa für alle Powderhungrigen wieder ein unvergessliches Highlight: Der elooa Pow Hunter Truck startete mit 16 Teilnehmern in Richtung Defereggental.