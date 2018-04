Erneuter Hai-Angriff in Westaustralien

Antonio Mayer -

Als wenn die beiden erschreckenden Hai-Angriffe letzter Woche noch nicht genug wären, kam es gestern zu einem weiteren Vorfall in der Nähe von Margaret River.

Die Küstenregion...

rund um Margaret River will einfach nicht zur Ruhe kommen. Nach den beiden besorgniserregenden Hai-Attacken, der letzten Woche, kam es Gestern zu einem weiteren beängstigenden Vorfall. Das ganze ereignete sich nur einige hundert Meter entfernt von dem Ort, wo erst letzte Woche ein 37-jähriger Surfer angegriffen wurde. Im Gegensatz zu den letzten beiden Hai-Attacken, kam der Surfer Gestern mit dem Schrecken davon. Medienberichten zu Folge erlitt der junge Mann keinerlei physische Verletzungen. Er wurde lediglich von der Schwanzflosse des Hais getroffen und schaffte es unverwundet zurück an Land zu paddeln.

Was bedeutet das für das Margaret River Pro?

Wir alle wissen nicht genau, was diese Reihe an Hai-Angriffen für das Margaret River Pro zur Folge haben wird. Ob wir überhaupt jemals wieder in den Genuss kommen werden, die besten Surfer der Welt in Australiens wildesten Wellen surfen zu sehen, bleibt abzuwarten. Jedenfalls sind wir uns sicher, dass weitere Vorfälle dieser Art an den Küsten Westaustraliens zu einer langfristigen Streichung des Events führen könnten. Einige Surfer der World-Tour haben bereits ihren Unmut kund getan, jemals wieder in den Wellen von Margaret River antreten zu müssen. Unter ihnen Gabriel Medina, einem der absoluten Superstars der Tour. All diese Umstände könnten letztendlich das Aus für das traditionsreiche Margaret River Pro bedeuten. Es gilt abzuwarten, was die World Surf League für Konsequenzen aus den vergangenen Ereignissen zieht. Wir hoffen jedenfalls, dass wir nächstes Jahr die besten Surfer der Welt wie gewohnt in Margaret Rivers unverwechselbaren Wellen surfen sehen können.

So sehen die Strände zur Zeit rund um Margaret River aus:

