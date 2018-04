News der Woche – 17

Stephan Bernhard -

Die News der Woche heute mit einem Hollywood-Monster, das Surfer frisst, einem Surftraining von dem abzuraten ist und einem Wavepool, der tatsächlich gebaut wird.

Das Monster der Woche:

Hollywood kann einfach nicht anders und lässt Surfer immer wieder in den größten Blockbustern auftreten, obwohl es eigentlich gar nicht um Surfer geht. Jüngstes Beispiel: Das Monsterspektakel Jurassic World, bei dem eine Horde Dinosaurier die Welt unsicher macht. Dabei machen die Riesenechsen aus der Urzeit auch vor Surfspots nicht halt, wie die letzte Szene dieses 30-Sekunden-Trailers zeigt. Denn der Schatten unter der Welle gehört doch zu einem Tyrannosaurus Rex oder ähnlichem Ungetüm - wetten dass...

Der Wavepool der Woche:

Es fühlt sich so an, als ob fast jede Woche ein neuer Wavepool irgendwo auf der Welt geplant wird. Von vielen Projekten hört man dann nie wieder etwas. Doch dieser Wavepool ist anders, der ist nämlich schon in Bau und gar nicht so weit weg. Genauer gesagt liegt der Wavepool in Schottland nicht weit von Edinburgh und genau dieser Pool hat am 25. April seine Genhemigung bekommen. Allerdings waren die Bagger wohl schon vorher da, denn mit etwas Fantasie kann man heute schon den Wavepool erkennen.

Wird das ein Wavepool oder wird das keiner?

Eröffnet wird aber erst 2020. Dann aber mit der Wavegarden-Technologie "The Cove", die 1.000 Wellen pro Stunde produzieren kann (wie genau das funktioniert, ist hier auf Prime-Surfing zu lesen). Fertig soll der Pool dann so aussehen:

Bislang gibt es nur eine Baugrube, wo bald dieser Wavepark stehen soll.

Der Kräftevergleich der Woche:

In Nazaré lief vor knapp 2 Wochen ein ungewöhnlich später XL-Swell ein. Als dann ein paar Surfer einen Jetski ins Wasser bringen wollten, erlaubte sich der Ozean dabei einen kleinen Scherz.

[embed]https://www.instagram.com/p/Bh_euDmB6T7/?taken-by=aximuniain

Die Barrel-Orgie der Woche:

Die kommt aus Indo und wohl aus Super Suck auf Sumbawa. Sicher bekannt ist aber wann es zu dieser Tube-Orgie auf einer einzigen Welle kam. Nämlich am Donnerstag. Und sicher ist auch, dass höchstens 10 Prozent aller Surfer dieses Planeten je so einen Ritt erleben dürften.

[embed]https://www.instagram.com/p/BiEVMVGhq3l/?taken-by=carvemag

Und zum Schluss:

Eine Trainingsmethode für Surfer, die man nur bedingt empfehlen kann:

[embed]https://www.instagram.com/p/BiEQ2GVHF3o/?taken-by=surfsexseaofficial

