Review: Montafon Banked Slalom 2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Der Montafon Banked Slalom ist eines der beliebtesten Steilkurvenrennens hier bei uns in den Alpen und hat auch in diesem Jahr wieder die Szene nach Gargellen gelockt. Und wer kam am Ende am schnellsten durch den Kurs?

Philipp Müller: 0:01:08,80 Valentin Bachmann: 0:01:11,43 Luca Walter: 0:01:11,78

© Banked Slalom Montafon

Babsi Hoffmann: 0:01:08,25 Jasmin Jungaberle: 0:01:10,07 Gitti Köck: 0:01:40,81

Svenja Schaller: 0:01:05,39 Annika Bell: 0:01:07,73 Christine Innerhofer: 0:01:09,65

© Banked Slalom Montafon

Karleen Jeffery-Barlia: 0:01:03,92 Chloe Sillieres: 0:01:05,25 Lea Baumschlager: 0:01:08,80

Reto Neiger: 0:01:00,66 Matthias Waibel: 0:01:02,25 Peter Bauer: 0:01:02,31

© Banked Slalom Montafon

Tom Tramnitz: 0:01:01,11 Svetko Baltic: 0:01:01,71 Benoit Caillaud: 0:01:02,74

Tom Tramnitz © Banked Slalom Montafon

Werni Stock: 0:01:00,36 Wolle Nyvelt: 0:01:00,64 Harry Putz: 0:01:00,84

© Banked Slalom Montafon

