Singletrek Studientage – Wie funktioniert erfolgreicher MTB-Tourismus?

In anderen Ländern funktioniert es, warum also nicht auch bei uns? Die ersten Singletrek Studientage vom 09. bis 11. April beschäftigten sich mit dem Thema: Wie funktioniert erfolgreicher und zugänglicher Mountainbike-Tourismus?

Singletrek Studientage I - Erfolgreicher MTB-Tourismus

Trailparks nach angelsächsischem Vorbild begeistern in Tschechien jährlich 50.000 Besucher. Trails die zugänglich sind, die eine hohe Erlebnisdichte bieten und den Sport in der Breite voranbringen. Warum sie das tun und was passieren muss um eine solche Infrastruktur auch im deutschsprachigen Raum umzusetzen, genau darum ging es bei den Singltrek Studientagen.

Das Team der Studientage: Norman Bielig (desire lines), Kai Siebdrath (Velosolutions) und Tomas Kvasnicka (Singltrek)

Vom 09. – 11. April fanden im tschechischen Nove Mesto Pod Smrkem die ersten Singltrek Studientage statt. Norman Bielig von desire lines und Kai Siebdrath von Velosolutions präsentierten gemeinsam mit Tomas Kvasnicka, dem Kopf hinter Singltrek pod Smrkem den Teilnehmern den wegweisenden Trailpark-Ansatz nach angelsächsischem Vorbild. Die Veranstalter teilen die Vision die gesundheitlichen, ökonomischen und ökologischen Potenziale des Mountainbikens über ein solches touristisches Produkt zu heben. Vor allem aber möchten Sie breite Bevölkerungsteile vom Mountainbiken begeistern.

Nach der Arbeit im Ort und auf dem Trail brachten die Teilnehmer aus Belgien, Österreich und Deutschland ihre Gedanken zu Papier.

Die Potenziale wurden als Blueprint aus anderen Regionen verdeutlicht. Die gesundheitlichen Effekte konnten mit einem Tool der WHO sogar berechnet werden. Die Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und Belgien waren begeistert und verstanden den Unterschied des Ansatzes zu bestehenden Infrastrukturen auf Anhieb. Das Erlebnis und die Freude des Fahrens war den Teilnehmern dabei ins Gesicht geschrieben.

Cube stellte eMountainbikes – so konnten die Teilnehmer testen ob die Trails auch mit Unterstützung funktionieren. Sie funktionierten übrigens perfekt.

https://www.youtube.com/watch?v=kvtTyhxZWhk&feature=youtu.be

Die nächsten Singltrek Studientage finden vom 08. – 10. Oktober statt.

