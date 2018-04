Update: Banked Air Ischgl

Felix Schäfer -

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Der Banked Air in Ischgl vereint das Beste aus zwei Welten: schnelle Turns und hohe Airs, und das Ganze im Geiste der legendären SBC-Camps. Ein einzigartiges Event, das ihr euch fett im Kalender markieren solltet!

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_column_text]

ab 22 Uhr: Ästhetiker Welcome-Party (Hotel Madlein, Pacha Club)

[vc_column_text]

15 bis 16 Uhr: Training (Kurs Idalpe)

19.30 Uhr: Get together & Welcome Dinner (Silvretta Center)

[vc_column_text]

9 Uhr: Warm-up: Banked Air Invitational (Kurs Idalpe)

10.30 bis 15.30 Uhr: Nations Crews Qualifikation (cut down to 8) / Big Air Invitational (Kurs Idalpe)

18 bis 20 Uhr: Sunset-Shoot (Kurs Idalpe)

[vc_column_text]

9 Uhr: Heat Quali – Big Air Invitational

11 Uhr: Quarter Final – Big Air Invitational

13 Uhr: Semi-Finals – Big Air Invitational

14.30 Uhr: Small Final – Big Air Invitational

15.30 Uhr: Final – Big Air Invitational

16 Uhr: First Training – Open Crew Event

21 Uhr: Legends Winner Party (Preisverleihung ab 23 Uhr; Trofana Royal Show Area)

[vc_column_text]

9 Uhr: Warm-up – Big Air Open Crew (Kurs Idalpe)

11 Uhr: Competition – Big Air Open Crew – Top 8 Crews qualify

15 Uhr: Training – Big Air Open Crew

22 Uhr: Open Crew Jam (Trofana Alm)

[vc_column_text]

9 Uhr: Warm-up: Open Crew Event

11 Uhr: Competition: Big Air Open Crew

16 Uhr: Preisverleihung: Big Air Open Crew

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Die glorreichen Zeiten des legendären SPC Camps sind seit knapp zwei Jahrzehnten Geschichte. Doch Anfang April wird der Geist des großen Mythos vom Snowboard-Lifestyle der den späten 1990ern wieder auferstehen. SPC-Gründer Klaus Marko lädt gemeinsam mit den Ästhetikern und Ischgl zum Banked Air nach Tirol ein. Vom 3. bis 8. April 2018 wird sich das Who’s Who der goldenen Snowboard-Zeit in Österreich zum 25-jährigen Jubiläum von SPC treffen und gemeinsam mit heutigen internationalen Größen und denen von morgen durch die Steilkurven pesen und über die Kicker floaten. Big Names wie Ingemar Backman, Terje Håkonsen, David Benedek und viele weitere haben ihr Kommen in Aussicht gestellt, um gemeinsam mit euch den Banked Air zu zelebrieren. Wir werden euch mit Updates zum Event auf dem Laufenden halten, denn Captain Chaos – wie SPC-Gründer Klaus Marko auch gerne vor zwei Jahrzehnten genannt wurde – hat Großes vor. Neben der On-snow-Action ist eine Bowl-Skate-Session vom Feinsten geplant, sowie einige Bands, die den Bankd Air in Ischgl musikalisch begleiten und zum Kochen bringen werden.

© Matt McHattie

>> Weitere Infos zum Banked Air findet ihr auch unter: banked-air.com

© Primesports.de