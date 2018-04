Video-Review: Montafon Banked Slalom 2018

Felix Schäfer -

Der Montafon Banked Slalom ist eines der beliebtesten Steilkurvenrennens hier bei uns in den Alpen und hat auch in diesem Jahr wieder die Szene nach Gargellen gelockt. Und wer kam am Ende am schnellsten durch den Kurs?

Youngsters (<15)

Philipp Müller: 0:01:08,80 Valentin Bachmann: 0:01:11,43 Luca Walter: 0:01:11,78

Masters Women

Babsi Hoffmann: 0:01:08,25 Jasmin Jungaberle: 0:01:10,07 Gitti Köck: 0:01:40,81

Open Women

Svenja Schaller: 0:01:05,39 Annika Bell: 0:01:07,73 Christine Innerhofer: 0:01:09,65

Pro Women

Karleen Jeffery-Barlia: 0:01:03,92 Chloe Sillieres: 0:01:05,25 Lea Baumschlager: 0:01:08,80

Masters Men

Reto Neiger: 0:01:00,66 Matthias Waibel: 0:01:02,25 Peter Bauer: 0:01:02,31

Open Men

Tom Tramnitz: 0:01:01,11 Svetko Baltic: 0:01:01,71 Benoit Caillaud: 0:01:02,74

Pro Men

Werni Stock: 0:01:00,36 Wolle Nyvelt: 0:01:00,64 Harry Putz: 0:01:00,84

Timetable

Freitag, 23. März 2018

19 bis 23 Uhr: Welcome-Gathering für die Fahrer am Race-Office in der Schmuggler-Bar

Samstag, 24. März 2018

7.30 bis 9.30 Uhr: Race-Office an der Talstation

8.30 Uhr: erste Gondelfahrt

9 bis 9.45 Uhr: Training

10 Uhr: Start

ab 16 Uhr: Live-Musik an der Talstation mit Siegerehrung

ab 22 Uhr: Afterparty in der Schmuggler-Bar

24. März 2018

Anmeldung online ab dem 10. März auf montafonbanked.com

Wenn ihr eine Unterkunft braucht, wendet euch direkt ans Tourismusbüro von Gargellen

Gebühren 20,- Euro (inkl. Goodie-Bag, Shirt, 1 Essen und Getränke) Liftticket für Samstag: 20,- Euro Liftticket für Samstag & Sonntag: 40,- Euro Preise gelten nur für Teilnehmer!

Kategorien Pro Men Open Men Masters Men (40+) Pro Women Open Women Masters Women (40+) Youngsters (<15)

Preise Boots, Boards, Outerwear, Bindungen, Goggles und 2 Spots für den Legendary Mt. Baker Banked Slalom !



