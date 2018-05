Aloha Mizu! Hawaii-Spirit statt Plastik

Felix Schäfer -

Mizu hat den "Earth Day" zum Anlass genommen, ihren wiederverwendbaren Trinkflaschen einen neuen Anstrich zu verpassen und mit dem Aloha-Spirit zu versehen. Wie findet ihr's?

Als Jussi Oksanen vor vielen Jahren am Ende eines Trips in den Kofferraum seines Vans blickte, war er ziemlich erschrocken darüber, wie viele leere Plastiktrinkflaschen sich in der recht kurzen Zeit dort angesammelt hatten. Statt es bei der bloßen Erkenntnis zu belassen, entschied sich Jussi, etwas dagegen zu unternehmen. Die Initialzündung für die Firmengründung: Hochwertige und vor allem wiederverwendbare und robuste Trinkflaschen für all diejenigen, die gerne und viel draußen in der Natur unterwegs sind. Und die vor allem dafür Sorge tragen möchten, dass auch bei der nächsten Wanderung, am Strand aber auch in der Stadt, kein Müll zurückgelassen wird.

© Mizu

Zum Welt-Erd-Tag hat das Brand den Edelstahl-Flaschen ein neues, Hawaii-inspiriertes Design geschenkt. Wenn's euch gefällt, könnt ihr unter mizulife.com mehr erfahren.

© Primesports.de