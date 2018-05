Der Trailer zu Athletes against Plastic ist da

Antonio Mayer -

Anfang des Jahres reiste das deutsche Surf-Nationalteam nach China, um bei der ISA Longboard Weltmeisterschaft teilzunehmen. Während ihrer Reise produzierten alle zusammen diesen sehenswerten Film über die Verschmutzung unserer Ozeane.

Für die deutschen Surfer...

rund um Valeska Schneider und Chris Landrock lief es in Riyue Bay sportlich gesehen nicht so gut wie erhofft. Dafür stellte das gesamte Nationalteam, zusammen mit einem professionellen Filmproduzenten, ein tolles Filmprojekt auf die Beine. Thema des Films "Athletes against Plastic" ist die Plastikverschmutzung unserer Weltmeere. Gerade im asiatischen Raum ist dieses Thema ja bekanntlich ein großes Problem. Mit Hilfe dieses Films möchte das Nationalteam versuchen, möglichst viele Surfer für dieses Thema zu sensibilisieren. Gerade weil wir Surfer so viel Zeit im und am Ozean verbringen, ist es wichtig, dass wir mit gutem Beispiel voran gehen. Vor ein paar Tagen kam nun der Trailer zu "Athletes against Plastic" raus. Wie, wo und wann ihr den Film zusehen bekommt, erfahrt ihr als erstes bei uns. Stay stoked!

