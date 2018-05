PRIME Skiing Videoclash 2018 Video – Stubai Zoo

Jörg Angeli -

Letzte Woche fand im Rahmen der Spring Season 2018 am Stubaier Gletscher das PRIME Skiing Videoclash Shooting statt und hier ist unser Highlight-Video aus dem Stubai Zoo.

Das Wetter meinte es zum PRIME Skiing Videoclash 2018 im Stubai Zoo leider nicht gut mit uns und so begrüßte uns morgens ein grauer Himmel, der jedoch trotzdem genug Sicht bot für eine ausgedehnte Session im Park. Der fehlende Sonnenschein war natürlich auch für die etwas niedrigere Anzahl an Fahrern im Park verantwortlich, allerdings sind wir ja auch nicht aus Zucker und somit hatten wir trotzdem einen unterhaltsamen Tag am Berg.

Checkt unser Highlightvideo aus, folgt uns auf Youtube, Facebook sowie Instagram und wenn euch das Setup im Stubai Zoo gefällt, solltet ihr dringend noch unser Preview Artikel zur Spring Season 2018 lesen und euch über die letzten Sessions im Winter 17/18 informieren.

Filming & Cuts by Daniel Gassner

