[vc_row][vc_column][vc_column_text]Schon zum fünften Mal veranstaltete Volcom zusammen mit dem Kitzsteinhorn seinen Banked Slalom in Kaprun. Arthur Longo, Terje Haakonsen und viele mehr sind dort schon in den letzten Jahren durch die Banks gejagt. Wart ihr auch dabei?

Frühjahr ist Banked-Zeit und das ist auch am Kitzsteinhorn nicht anders! Volcom richtete zum fünften Mal zusammen mit Nitro den beliebten Contest aus und ließ es anschließend in der Burg Kaprun mächtig krachen! Der Eintritt zur legendären Afterparty war frei und die Tanzkapellen von Leopard Ale und King Khan and the Shrines haben das alte Gemäuer mächtig zum Wackeln gebracht.

Wer bekommt bei so einem Anblick nicht Lust sich selbst in den Kurs zu schmeißen? | © Volcom/Vernon Deck

Beim Banked Slalom wurde in folgenden Kategorien gestartet: Pro Women/Men, Open Women/Men, 50+, 30 bis 40 Jahre, 10 bis 20 Jahre und Best Costume. Für den Overall-Gewinner gab es einen ganz besonderen Preis zu gewinnen: Einen Startplatz beim "Legendary Mt. Baker Slalom 2019".

Regina Lind: 00:01:04,19 Svenja Schallner: 00:01:05,66 Chevy Challis: 00:01:07,07

James Mermillod: 00:00:57,43 Robin Ligeon: 00:00:58,05 Renars Birmanis: 00:00:58,31 Guilhem Perret: 00:00:58,82 Ivo Gmür: 00:00:59,25

Chloe Sillieres: 00:01:01,97 Karleen Jeffrey Barlia: 00:01:02,98 Julia Perreira: 00:01:04,08 Leilani Ettel: 00:01:04,36 Maria Kuzma: 00:01:04,83

Pascal Imhof: 00:00:56,17 Wolle Nyvelt: 00:00:56,66 Mickael David: 00:00:56,98 Regino Hernandez: 00:00:57,16 Arthur Longo: 00:00:58,26

Peter Bauer (zweiter von links), Wolle Nyvelt, Pascal Imhof, Moritz Kaufmann, Regino Hernandez | © Volcom/Vernon Deck

Volcom Banked Slalom am Kitzsteinhorn 2017

Der Volcom Kitzsteinhorn Banked Slalom war mehr als ein voller Erfolg! Und das trotz heftigstem Wintereinbruch und knapp einem Meter Neuschnee.

Arthur Longo | © Volcom

Der vierte Volcom Kitzsteinhorn Banked Slalom war ein voller Erfolg! Die Veranstalter scheinen den richtigen Riecher zu haben, denn in weniger als 36 Stunden waren alle 120 Startplätze vergeben und noch viele mehr mussten sich mit einem Platz auf der Warteliste begnügen.

Headshaper Martin "Lippi" Liebmann und seine Crew baute in der Woche vor dem Event einen spaßigen und "benutzerfreundlichen" Kurs. Doch wer sollte ahnen, dass ausgerechnet dann der größte Sturm des Winters über das Kitzsteinhorn einbrechen würde? Der Schnee kam am späten Donnerstagnachmittag und am Samstagmorgen bedeckten über 80 cm Neuschnee den gesamten Berg! Während sich die glücklichen Teilnehmer im späten und unerwarteten Bluebird-Powder vergnügten, war die Shape-Crew gezwungen, den gesamten Kurs wieder auszugraben. Es mag wie ein Wunder ausgesehen haben, dass der Kurs rechtzeitig zum Start frisch geshapt war, aber es war beileibe kein Wunder, sondern harte Arbeit.

Während die einen schaufelten, konnte sich der Rest beim Powder-Pflügen austoben | © Theo Acworth

Nach dem ersten Run blieben nur noch die 55 Schnellsten übrig, sowie fünf Frauen, die alle einen zweiten Final-Run fuhren. Jeder konnte extra Style-Punkte an der Hip direkt nach der Ziellinie sammeln, wobei man munkelt, dass Beckna und Terje die Style-Awards für sich beanspruchten.

Ihr kennt den Dude, ihr kennt den Method - The one and only Terje Haakonsen | © Theo Acworth

Mit gratis Burgern, Drinks und Früchten wurden alle versorgt, die sich im Zielbereich befanden und mit jeder neu gesetzten Bestzeit ausrasteten! Nach einem grandiosen 4-Gänge-Menü im Hotel Active by Leitner – das auch nötig war, um die Energietanks wieder aufzufüllen – ging's weiter ins mittelalterliche Schloss, wo Astroboy und Superglu nur darauf warteten, die Menge zum Toben zu bringen.

Astroboy aus Berlin spielten sich in Kaprun die Seele aus dem Leib | © Martin Herrmann

Großer Dank an Kitzsteinhorn Snowpark, Don Hörl und sein Team, Lippi und seine Shape-Crew, der US-Crew für’s Vorbeikommen, Nitro Snowboards, Maxlrainer Bier, all jene, die freiwillig beim Schaufeln mithalten, die Catering-Crew, Superglu, Astroboy, DJ Rathgeb, Burg Kaprun, Active Hotel, Hermann beim Base Camp und zu guter Letzt an alle, die dabei waren!

Fürs nächte Jahr unbedingt vormerken! | © Martin Herrmann

Wenn ihr dieses Jahr verpasst habt, solltet ihr euch den Termin fürs nächste Jahr rechtzeitig vormerken, denn zum fünfjährigen Jubiläum wird es – so rumort es in der Gerüchteküche – ein zweitägiges Festival geben.

Volcom Kitzsteinhorn Banked – Die Schnellsten

Ergebnisse

Open 1. Terje Haakonsen 2. Arthur Longo 3. Pontus Stahlkloo Girls 1. Ana Rumiha 2. Karleen Jeffrey Barlia 3. Svenja Schallner 40 & Over 1. Terje Haakonsen 2. Peter Bauer 3. Harry Putz

